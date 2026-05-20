Detenida una banda especializada en robos con fuerza que utilizaba coches de alta gama para alucinar en los locales

En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha caído la banda del 'Samuelillo', un conocido grupo de aluniceros de Madrid que se habría hecho con un botín de 200.000 euros en más de 30 robos.

La Policía ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en establecimientos de Madrid y Toledo. Cuatro personas han sido detenidas por una treintena de delitos en los que utilizaban coches robados de gran cilindrada para huir rápidamente.

El botín que se habrían llevado asciende a los 200.000 euros. De hecho, solo en un local de la Milla de Oro madrileña se habrían llevado 125.000 euros.

Se trata de gente muy peligrosa que, en estos momentos, se encuentran en libertad. Son miembros de una de las bandas más peligrosas de aluniceros con larga tradición en Madrid, la del 'Samuelillo'.

'Samuelillo', actualmente en prisión, fue un alunicero célebre, que luego se pasó al secuestro, los vuelcos y las torturas.

El modus operandi es robar vehículos de alta gama y gran cilindrada. Después cambian las placas de las matrículas para evitar ser rastreados por la policía. Utilizan los coches robados para los alunizajes. Uno conduce, otro vigila y tres de ellos acceden al bar del que se llevan hasta los jamones.

Después cargan rápidamente en el maletero del coche que terminarán quemando para deshacerse de él. Un método que han utilizado también en joyerías, gasolineras y hasta una tienda de lujo de la Milla de Oro madrileña.

En el vídeo sobre estas líneas también se puede ver el momento en el que la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, entra en el centro logístico de la banda. Allí escondían una escopeta de cañones recortados utilizada para los robos.

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