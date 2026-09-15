Un niño se queda atrapado en una barandilla en Toledo: fue liberado por los bomberos

El pequeño se quedaba enganchado en una barandilla. Los agentes se ayudaron de una pinza para ampliar el hueco y que, de esta manera, el niño pudiera ser liberado.

Un niño de solo tres años ha sufrido un percance en un centro comercial de Toledo. Los bomberos tuvieron que acudir al rescate ya que se quedó atrapado en una barandilla.

Como cuenta Leo Álvarez, los agentes tuvieron que recurrir a una pinza para abrir los barrotes y poder liberar al niño del agarre, ya que se le había quedado enganchada una pierna.

El pequeño, como señala el periodista, "ha sido un auténtico valiente porque decía 'no me hagáis daño'". "Lloró un poquillo, pero ha sido un valiente", añade. "Pobrecito", comenta Beatriz de Vicente.

En las imágenes se puede ver como el niño les dice a los bomberos "cuidado, por favor". Ellos, con mucho cuidado, consiguen que su pierna pueda terminar saliendo sin sufrir ningún daño.

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