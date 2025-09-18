Los restos hallados en el vehículo del cantante D4vd son de una menor desaparecida en Los Ángeles

Policía de Estados Unidos, en una imagen de archivo.

Los detalles Las autoridades encontraron unos restos humanos en el maletero del vehículo del cantante y, tras su estudio, se ha conocido que son los de una menor de 15 años desaparecida en abril de 2024.

Los restos humanos hallados en el maletero de un vehículo del cantante D4vd corresponden a Celeste Rivas, una menor latina desaparecida el año pasado, según informaron las autoridades. Los restos fueron descubiertos el 8 de septiembre en un lote de vehículos incautados en Los Ángeles, tras reportarse un olor fétido del coche del cantante. El médico forense confirmó que pertenecen a Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024 en Riverside. La causa del deceso no ha sido revelada, pero se investiga como posible homicidio. D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, canceló su concierto en Seattle tras la noticia.

Los restos humanos encontrados en el maletero de un vehículo propiedad del cantante D4vd pertenecen a una menor latina desaparecida el año pasado, según han informado este miércoles las autoridades.

Los restos fueron encontrados el pasado 8 de septiembre después de que la Policía de Los Ángeles acudiera a un lote de vehículos incautados donde los empleados reportaron un olor fétido proveniente del carro del cantante, que se encontraba de gira.

Tras su estudio, el médico forense ha concluido que los restos pertenecen a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que llevaba desaparecida desde el 5 de abril de 2024, en el condado de Riverside, vecino de Los Ángeles. La causa del deceso de la menor no ha sido revelada, pero las autoridades investigan el hecho como un posible homicidio.

Además, el forense ha reconocido que, al parecer, la menor llevaba muerta en el auto durante un tiempo prolongado.

Por su parte, D4vd tenía programado un concierto para este miércoles en Seattle, en el estado de Washington, pero fue cancelado después de la noticia.

El cantante, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage. Varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.