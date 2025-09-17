Carcaño y otros condenados que se declaran "insolventes" para no pagar indemnizaciones: desde 'el rey del cachopo' hasta José Bretón

¿Por qué es importante? Para hacer frente a los pagos, algunos condenados como Miguel Carcaño son embargados. Otros, intentan justificar su participación en series o libros para buscar fondos.

En ocasiones, los condenados en prisión se declaran "insolventes" para eludir el pago de indemnizaciones a las víctimas. Un caso relevante es el de Miguel Carcaño, condenado a pagar 360.000 euros a la familia de Marta del Castillo. La Audiencia de Sevilla ha ordenado embargar parte de su salario en prisión para cubrir esta deuda, permitiéndole solo 200 euros mensuales para gastos personales. Carcaño había intentado pagar 20 euros al mes, pero la propuesta fue rechazada. Otros casos similares incluyen a los condenados de 'La Manada' y figuras como César Román, Ana Julia Quezada y José Bretón, quienes también enfrentan grandes deudas.

Los condenados en prisión deciden declararse en ocasiones "insolventes" para así no tener que pagar las indemnizaciones que estipula el juez.

Este es el caso, por ejemplo, de lo que había ocurrido con Miguel Carcaño, quien está condenado a pagar 360.000 euros a la familia de Marta del Castillo tras haber sido condenado por asesinarle. De momento, tanto sus padres como su hermana aseguraban que no había "pagado nada".

Una situación que ahora cambiará después de que la Audiencia de Sevilla haya ordenado el embargo parcial del salario que recibe en prisión por los trabajos que realiza, con el fin de cubrir la responsabilidad civil que debe pagar a la familia de la víctima.

Al considerar que las "necesidades básicas" de Carcaño están cubiertas, le retirarán el dinero que recibe por su trabajo en la panadería de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), que es de unos 644 euros al mes.

El juzgado concreta que realizará el embargo mensualmente, "a excepción que pueda haber a disposición del penado la cantidad de 200 euros mensuales para sus gastos personales". Una medida que se adoptó en junio de este año, por lo que ya le han retirado 1.400 euros.

Antes de esto, Carcaño había hecho un amago de intentar pagar. En 2019, diez años después de matar a Marta del Castillo, propuso pagar 20 euros al mes, algo que la Audiencia denegó por considerarlo una "cantidad irrisoria", y es que tardaría 1.400 años en pagarlo todo.

Carcaño y otros condenados que se declaran "insolventes" para no pagar indemnizaciones: desde Ana Julia Quezada hasta José Bretón

Él no es el único que se ha declarado insolvente. Por ejemplo, los cinco condenados de 'La Manada' de Pamplona fueron condenados a indemnizar entre todos 100.000 euros a la víctima de la brutal violación grupal.

De ellos, Antonio Manuel Guerrero, el que era guardia civil, que fue condenado por violar y después robarle el móvil a la víctima, propuso el año pasado un "plan de pago" de 10 euros al mes para pagar el dinero que debía. Al igual que ocurrió con Carcaño, esta propuesta fue denegada.

Además de estos planes de pago, otros condenados intentan justificar sus participaciones en series, documentales o libros como una forma de buscar fondos para pagar las indemnizaciones que deben.

Este es el caso, por ejemplo, de César Román 'El Cachopo', que tiene que pagar casi 400.000 euros; Ana Julia Quezada, que debe 500.000 euros; y José Bretón, condenado a pagar otros 500.000 euros.