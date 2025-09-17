Ahora

Logró enviárselas a su marido

La Policía localiza a una mujer que había sido secuestrada gracias a las fotografías que hizo durante su rapto

Los detalles La prima política de la víctima y otra persona han sido detenidas. Al parecer, la mujer logró fotografiar el trayecto que realizó desde el punto en el que le secuestraron hasta la vivienda en la que estaba retenida.

Las fotografías que logró hacer durante su rapto han sido claves para poder liberarla. Una mujer que estaba viajando de Colombia a Canarias había sido secuestrada por su prima política durante la escala que realizó en Madrid.

Al parecer, según ha informado 'ABC', la Policía fue alertada por un ciudadano que les explicó que tenía un amigo en Tenerife que estaba preocupado por su mujer.

"Agentes, estoy hablando con un amigo que vive en Tenerife y me dice que su mujer está viajando de Colombia a Canarias y ha hecho escala en Madrid. Iba a hacer noche en casa de una prima. Lo ha llamado avisándole de que estaba secuestrada y la habían obligado a beber una gran cantidad de alcohol con alguna sustancia", le comunicó este ciudadano a los agentes.

En concreto, la víctima le había contado a su marido que se había despertado en un piso que no conocía y se sentía "amenazada" por su prima y otros hombres.

Tras esto, los agentes decidieron hablar con el marido que, según ha detallado el citado medio, explicó que sospechaba que lo que pretendían era prostituir a su mujer. En ese momento, aportó las fotografías que la víctima había logrado hacer con su móvil en el trayecto desde que quedó con la prima del marido hasta que, con otro sujeto, le habían obligado a meterse en un coche para trasladarla a la vivienda.

Unas instantáneas que decidió tomar debido a que comenzó a sospechar de que algo raro pasaba. Además, también pudo hacer más desde la propia vivienda, explicándole a su pareja lo que veía desde el exterior para ver si así lograba dar con su localización.

Finalmente, uno de los agentes reconoció la zona, situándola en Moratalaz. Varios policías se desplazaron a una vivienda que estaba a nombre del novio de la prima y allí la encontraron junto a Vicente, un español de 53 años. También estaba la persona secuestrada, que estaba retenida con el cinturón abierto y los botones de la blusa y los cordones de los zapatos desabrochados.

"Ese hombre me ha intentado quitar la ropa pero me he resistido. Me han dado una copa y me he empezado a sentir mal. Me ha empezado a tocar en la vagina y me ha mordido los pechos. Mi prima no ha hecho nada para impedirlo", le explicó a los agentes al ser liberada.

Finalmente, la rehén fue llevada al Gregorio Marañón para que le aplicaran el protocolo correspondiente, mientras que ambos sospechosos fueron detenidos y trasladados a comisaría, él por detención ilegal y ella como cooperadora necesaria.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid instruye la investigación como una presunta agresión sexual con sumisión química.

