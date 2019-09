La periodista y bloggera Melissa Blake se ha hecho viral en redes sociales tras la respuesta que dio a todos los internautas que le criticaban por "ser demasiado fea".

Esta mujer, de 38 años, que reside en Illinois, Estados Unidos, explicó en su cuenta de Twitter que "la gente decía que deberían" prohibirle "publicar fotos" porque es "demasiado fea". Por ello decidió "conmemorar la ocasión con tres selfies".

Esta periodista es autora del blog 'So About What I Said' y colabora con publicaciones como 'Cosmopolitan' y 'The New York Times', y tras su viral respuesta, pasó de tener 7.500 seguidores en redes a más de 25.000.

En su publicación online habla, entre otras cosas, de su enfermedad: el síndorme Freeman-Sheldon, que sufre desde que nació y que le ha obligado a someterse a 26 operaciones.