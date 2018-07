La respuesta de un periodista a quienes le acosaban por ser gay hace 25 años: "Me voy a vengar con lo único que tengo, que es mi pluma"

Javier Cid sufrió bullying hace 25 años pero hay cicatrices que nunca se olvidan y más si, como ha explicado en un post de Facebook, tus antiguos acosadores deciden crear un grupo de WhatsApp 25 años después de haber salido del infierno para hacer un "reencuentro" de antiguos alumnos.

Los acosadores puede que ya hayan madurado y tengan vidas ejemplares, pero para las víctimas no es tan fácil olvidar el horror que les hacen pasar en las aulas y fuera de ellas. Una inocente quedada a modo reencuentro puede hacer que vengan a la memoria los recuerdos más dolorosos que, en realidad, nunca se fueron.

Como explica Javier en su post, él no ha olvidado, y ahora va a llevar a cabo su particular venganza "por los cabezazos con los que me partisteis el labio y me rompisteis, también, un poquito por dentro".

"Con 14 años me libré de vosotros, creí que por siempre, y ahora resucitáis en un grupo de WhatsApp que me sonroja, pues será que no os queda ni un trocito de vergüenza", explica en el post.

Ya se sabe que la venganza es un plato que se sirve frío, y Javier, una de las muchas víctimas que ha sufrido bullying en su adolescencia, ha encontrado ahora su particular forma de resarcirse: "Por eso voy a responderos en un post legendario, un ajuste de cuentas que hará historia. Será el mejor texto que escribí nunca, mi pequeño legado a la Humanidad. Por justicia poética, me voy a vengar con lo único que tengo, que es mi pluma".

Tampoco se olvida que, aunque hace ya un cuarto de siglo de su infierno con el acoso escolar, ese problema todavía persigue a muchos jóvenes y ha tenido unas palabras para ellos: "Y lo hago por los chavales que aún hoy soportan lo insoportable, pues las peores guerras a veces se suceden entre pupitres".