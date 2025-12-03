Ahora

Investigan lo ocurrido

Detienen a un hombre tras matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia

Los detalles Los agentes encontraron en el interior de la vivienda a un hombre tumbado en el pasillo y, al lado, al supuesto homicida con una mancuerna en una mano, ambos ensangrentados.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia. Por el momento, se desconocen las edades de la víctima y del detenido, así como las circunstancias en que se produjo el suceso. Según apuntan medios locales, el hombre detenido tendría algún tipo de patología psiquiátrica y habría sufrido un brote.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 21:30 horas, en una vivienda de la Plaza Arturo Piera de Valencia, en la que dos hombres compartían piso.

Fue un vecino de la finca el que llamó a la Sala CIMACC 091 para alertar de que escuchaba ruidos de pelea en uno de los domicilios. Hasta el lugar indicado se desplazaron varios agentes, que accedieron a la casa por el balcón a través de una cesta de bomberos.

Los policías observaron en ese momento a un hombre fallecido en el pasillo y al presunto autor de la agresión mortal de rodillas, a su lado. Ambos estaban llenos de sangre y el agresor sostenía el mango de una mancuerna en la mano.

La víctima presentaba múltiples heridas y sangrado abundante en rostro y cabeza. Los agentes detuvieron inmediatamente al presunto autor de los hechos, que fue trasladado a un centro sanitario.

Por su parte, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y asistieron al arrestado inicialmente por contusiones y traumatismo craneoencefálico. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y un equipo de Atención Primaria, han concretado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Agentes del Grupo de Homicidios de Policía Nacional y de la Policía Científica de la Jefatura Superior de la Comunitat se han hecho cargo de las investigaciones.

