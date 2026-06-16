Renfe rechaza las "medidas discriminatorias" de Ayuso en el bono de transporte público: "Generan desigualdades y segregación"

El contexto Desde este lunes Ayuso ha dejado sin abono de transportes a las personas no empadronadas en Madrid, medida que afecta sobre todo a migrantes y a trabajadores que van a Madrid a trabajar desde las provincias de al lado.

El Gobierno de Sánchez está evaluando acciones legales contra la decisión de Díaz Ayuso de restringir el abono de transportes a personas no empadronadas en Madrid, afectando principalmente a migrantes y trabajadores de provincias cercanas. Esta medida, considerada racista por la izquierda y rechazada por Renfe, genera desigualdad y segregación. La Coordinadora Estatal por el Padrón señala que la tarjeta de transporte es crucial para la regularización migratoria. Además, muchos españoles que trabajan en Madrid también se ven afectados. Ayuso justifica la medida por motivos económicos, argumentando que los madrileños financian la mayoría del transporte público.

El Gobierno estudia una respuesta legal contra la decisión de Díaz Ayuso de dejar sin abono de transportes a las personas no empadronadas en Madrid, medida que afecta sobre todo a migrantes y a trabajadores que van a Madrid a trabajar desde las provincias de al lado. El Ejecutivo de Sánchez cree que se demuestra falsa esa frase de Ayuso de que "Madrid es la casa de todos".

Jorge es colombiano, lleva 21 años en Madrid y necesita el abono para trabajar. Porque como no tiene padrón, desde este lunes ya no tiene derecho a renovarlo ni a comprarse uno nuevo. Como Jorge, son muchas personas migrantes las que no tienen padrón y, por tanto, desde este lunes ya no tienen derecho a la tarjeta de transporte personalizada en la Comunidad de Madrid.

Desde la izquierda creen que es una medida racista y anuncian medidas a las que estudia sumarse el Gobierno. Desde Renfe el rechazo ha sido contundente, ven una clara discriminación que genera desigualdad y segregación.

La Coordinadora Estatal por el Padrón, Maite Zabalza, ve una clara intencionalidad después de que la tarjeta de transporte haya sido fundamental para solicitar la regularización de migrantes.

Pero también muchos españoles que trabajan en Madrid ya no pueden obtener el abono o renovarlo. Desde el lunes solo pueden hacerlo los empadronados en la comunidad y algunos municipios de Toledo y Guadalajara.

La justificación para la presidenta es económica. "El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público. Aunque estos no madrileños estén contribuyendo también a sus arcas", ha defendido Ayuso.