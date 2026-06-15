La regularización de migrantes alcanza un récord de 900.000 solicitudes a 15 días de que termine el plazo

Centenares de personas migrantes hacen cola en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para obtener la documentación para la regularización

El dato De estas 900.000 solicitudes, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes. El objetivo, dicen desde el Ministerio, es "que nadie se quede fuera".

El Gobierno español ha recibido 900.000 solicitudes de extranjeros que buscan regularizar su situación en el país, a dos semanas de que finalice el plazo el 30 de junio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta cifra supera las registradas en procesos anteriores. Hasta ahora, se han admitido a trámite 360.000 expedientes. Las ONGs, abogados especializados, el movimiento migrante y el Ejecutivo comparten el objetivo de que "nadie se quede fuera". Desde el Ministerio, se insta a la calma y a completar las solicitudes.

El Gobierno ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren regularizar su situación en España a dos semanas de que termine el plazo para presentar estas peticiones.

Según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a EFE desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores.

De estas 900.000 solicitudes, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes a 15 días de que finalice el plazo el 30 de junio. Desde el Ministerio llaman a la calma y a completar las solicitudes.

"Que nadie se quede fuera" es el objetivo compartido estas semanas por las ONGs que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según han trasladado todas las partes a EFE.

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