Ahora

impulsar la alta velocidad

Renfe lanza billetes a siete euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga

Los detalles La promoción estará activa del 14 al 18 de noviembre e incluirá billetes válidos para viajar entre el 14 de noviembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Tren de RenfeTren de RenfeRenfe

Renfe pondrá a la venta mañana, viernes, billetes a un precio promocional de siete euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga.

La promoción estará disponible entre el 14 y el 18 de noviembre, y permitirá adquirir billetes para viajar desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Cada día se ofrecerá un número limitado de plazas con esta tarifa especial en ambos sentidos del recorrido, con el objetivo de facilitar el acceso a la alta velocidad al mejor precio.

Además, la campaña permite personalizar el billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios o anulaciones y la opción de viajar con mascota, ofreciendo así mayor flexibilidad a los pasajeros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados