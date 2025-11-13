Renfe lanza billetes a siete euros para viajar entre Madrid, Sevilla y Málaga

Los detalles La promoción estará activa del 14 al 18 de noviembre e incluirá billetes válidos para viajar entre el 14 de noviembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Renfe pondrá a la venta mañana, viernes, billetes a un precio promocional de siete euros para viajar en trenes Avlo entre Madrid, Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Córdoba, Sevilla, Puente Genil, Antequera y Málaga.

La promoción estará disponible entre el 14 y el 18 de noviembre, y permitirá adquirir billetes para viajar desde el 14 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Cada día se ofrecerá un número limitado de plazas con esta tarifa especial en ambos sentidos del recorrido, con el objetivo de facilitar el acceso a la alta velocidad al mejor precio.

Además, la campaña permite personalizar el billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios o anulaciones y la opción de viajar con mascota, ofreciendo así mayor flexibilidad a los pasajeros.

