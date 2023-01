¿Cómo se llegó al ataque mortal de Algeciras? Mientras la Policía intenta armar el puzle de la radicalización del joven Yassine Kanjaa, sus conocidos hablan de un cambio muy rápido. Hace cerca de dos meses se empezó a dejar barba y, según relata su compañero de piso, pasó de aparentar ser "un chico normal" a atravesar un cambio y "nadie sabe por qué".

Ambos convivieron durante el tiempo de esa radicalización exprés, en el que "la vida en la casa" que compartían se volvió "un infierno", según el testimonio de su compañero de piso.

Yassine comenzó a imponer, agresivamente, según quienes lo vivieron, normas en la casa que justificaba señalando al Islam: de acuerdo con su compañero de piso, no dejaba entrar a quien quisiera beber alcohol e iba incluso más lejos cuando veía a alguno de sus compañeros con alguna mujer. Otros testigos hablan de su comportamiento agresivo: "El chaval está loco", afirma un joven, que asegura que "quería sacar a uno fuera de aquí y matarle".

Un comportamiento extraño que también dejó ver en varias mezquitas. Omar Khamleni, responsable de la mayor mezquita de Algeciras, explica que "estaba exigiendo que la mezquita no se cerrase" de una manera "no normal". No fue el único episodio similar y, según otro testigo, en una ocasión se indignó diciendo "que la gente no tiene derecho a subir a la mezquita con las manos mojadas".

El viernes anterior al ataque, según explica José Ángel Cadelo, echó en cara a un responsable el alboroto de los niños que venían de estudiar en la madrasa, asegurando que "ese jaleo de los niños es impropoio de un lugar sagrado".

Así, en cuestión de mes y medio Yassin cambió por completo, hasta perpetrar este miércoles el ataque en el que mató a un sacristán e hirió de gravedad a un sacerdote. Ahora se encuentra en dependencias policiales en Madrid a la espera de pasar a disposición judicial, algo que, en principio, ocurrirá el próximo lunes.