Prohibido adoptar gatos negros en octubre: la medida busca protegerlos de rituales peligrosos

En Tarrasa, Barcelona, el Ayuntamiento ha prohibido la adopción de gatos negros y blancos del 1 de octubre al 10 de noviembre para evitar que sean utilizados en rituales durante Halloween. Esta medida busca proteger a los animales de caer en manos equivocadas, ya que existe preocupación por grupos esotéricos que realizan sacrificios con gatos. En 2023, se detuvo a varios vecinos por estos actos. Muchas protectoras ya aplican restricciones similares. En Valencia, por ejemplo, se recomienda esperar antes de adoptar gatos cerca de Halloween.

Si estás pensando en adoptar un gato este octubre, atención: en Tarrasa (Barcelona) no vas a poder hacerlo si tu candidato es negro. Y sí, es exactamente por lo que estás imaginando: Halloween. El Ayuntamiento ha decidido dar un paso poco habitual, pero necesario según ellos, para evitar que estos animales caigan en manos equivocadas.

Dicen las leyendas que los gatos son elegantes, especiales... y que, en realidad, podrían no ser solo animales, sino brujas disfrazadas. Para la mayoría es solo un mito divertido, pero hay una minoría que se lo toma muy en serio. Cada año, con la llegada de Halloween, buscan gatos negros o blancos, virgen y sin esterilizar, para rituales...y los fines son escalofriantes.

"Existen grupos esotéricos que realizan sacrificios con gatos, ya sean negros o blancos", explica un experto en sectas. En Tarrasa llevan años preocupados por sucesos de este tipo. El alcalde recuerda que en 2023 "un vecino de la zona y otros vecinos de la comarca fueron detenidos e investigados por sacrificio de animales, y todo apuntaba a rituales".

Por eso, el Ayuntamiento se ha convertido en el primero en España en prohibir la adopción de gatos negros y blancos del 1 de octubre al 10 de noviembre. "Lo que queremos es prevenir que estos animales terminen siendo parte de atrezzos o rituales macabros", explica.

No es una medida que sorprenda del todo: muchas protectoras ya la aplican de forma preventiva. En Valencia, por ejemplo, recomiendan esperar antes de entregar gatos en adopción cerca de Halloween. "Si son buenos adoptantes, no les importará esperar una semana más", aseguran.

Así que si quieres llevarte un gatito a casa, toca armarse de paciencia. La espera es corta, pero puede marcar la diferencia entre un hogar seguro y un final espeluznante. Por una buena causa, los gatos tendrán que esperar hasta después de Halloween para encontrar su hogar definitivo.

