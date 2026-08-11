Los médicos denuncian un colapso sanitario en Ceuta: "Están apareciendo brotes de sarna y tuberculosis. La situación es muy grave"

¿Qué ha dicho? En una entrevista en Al Rojo Vivo, el presidente del Sindicato Médico de Ceuta ha denunciado que esta situación "es el caldo de cultivo para que aparezcan enfermedades que parecen del siglo XIX".

El presidente del Sindicato Médico de Ceuta y el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Vilalta, ha denunciado la aparición de brotes de sarna y tuberculosis debido al colapso sanitario en la ciudad. En una entrevista, Vilalta destacó que la crisis migratoria actual es un caldo de cultivo para enfermedades que parecían erradicadas. La ministra de Sanidad, Mónica García, negó el colapso del sistema y la transmisión de enfermedades. Vilalta criticó la falta de protocolos y personal, afirmando que la situación es una bomba de relojería y que el Ministerio de Sanidad niega la realidad vivida por los médicos.

El presidente del Sindicato Médico de Ceuta y el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha denunciado que "están apareciendo brotes de sarna y tuberculosis" debido al colapso sanitario en Ceuta.

Así de tajante se ha mostrado Roviralta en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre la mayor crisis migratoria de la historia reciente de España. Una situación que, ha dicho, "es el caldo de cultivo para que aparezcan enfermedades que parecen del siglo XIX".

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que el sistema sanitario ceutí se encuentre ahora mismo en una situación de colapso y ha negado también que se estén dando situaciones complicadas por posible transmisión de enfermedades infecciosas.

Al ser preguntado por esto, el médico ha asegurado que "no hay peor ciego que el que no quiere ver". "Hay una indignación canalizada del colectivo médico ante la actitud del Ministerio de Sanidad que niega una realidad que nosotros vivimos de primera persona", ha apuntado. Según ha denunciado, la situación para ellos es de "auténtico abandono por parte del Ministerio".

"No hay protocolo, no hay instrucciones. Esto es una bomba de relojería, es un caldo de cultivo desde el punto de vista epidemiológico", ha asegurado el médico. Así, ha explicado que cuando "juntas a personas que no conoces su estado sanitario, las afinas y no les pones en condiciones de salubridad adecuada ni condiciones de higiene adecuada, no están controladas".

"Ya están apareciendo brotes de sarna, tuberculosis que pueden aparecer. Puede aparecer también cólera. Pueden aparecer casos de tétanos, brote de sarampión. Al Ministerio hay que decirle que no mate al mensajero, porque el mensaje, aunque sea duro, aunque duela, es que es mejor estar prevenidos que, como digo, curar", ha apuntado.

Así, Roviralta ha criticado que "hay siete médicos para atender en un turno de día las urgencias". "Todo es voluntarismo", ha lamentado y ha criticado que "la Administración no puede estirar como un chicle la vocación de un médico". Los médicos, ha dicho, están teniendo una " media de 500 pacientes".

Ante esto, el médico ha asegurado que la "población local tiene miedo de ir al hospital". "Podemos encontrarnos con diabéticos, con cardiopatía o con nefropatía que puede que desemboquen en un infarto de miocardio, en una insuficiencia renal o en un coma diabético", ha añadido, quien ha pedido que la UME "esté aquí mañana".

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