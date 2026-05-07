Iván Redondo: "Las elecciones generales están superabiertas, creo que la izquierda puede ganar"

Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa y autor de 'El Manual', reflexiona sobre las elecciones andaluzas, donde ve, por ahora, una mayoría abosluta de Juanma Moreno, y también sobre las generales. En el vídeo, los detalles.

Iván Redondo, el que fuera jefe de Gabinete del presidente del Gobierno desde 2018 a 2021, reflexiona en Al Rojo Vivo sobre el panorama nacional, de cara a las elecciones andaluzas y también, con previsión a las elecciones generales que se convocarán, según su propia "impresión", al terminar la legislatura, es decir, en 2027: "Mi impresión es que Sánchez va a agotar la legislatura y me parece una buena política", ha confesado el propio Redondo, autor de 'El Manual'.

Redondo, sobre las lecciones andaluzas: "Vemos una mayoría abosluta del PP"

En primer lugar y con respecto a las elecciones en Andalucía, ve una mayoría del PP. El experto explica que Juanma Moreno, en concreto, "está desarrollando un espacio político que es la derecha plural, que deja muy poco espacio a la izquierda, que representa por ejemplo el PSOE.

Juanma Moreno, explica Redondo, "viene trabajando en esa estrategia desde hace mucho tiempo". Y esto, añade, "implica una estrategia en la que bebes de muchas fuentes, de una fuente territorial y de un estilo, de una fuente generacional y de una fuente ideológica determinada. Y le está funcionando".

Por tanto, y atendiendo a todas las cifras que el experto ha podido ver en su casa de encuestas (Opina 360), "vemos una mayoría absoluta clara del PP", que "veremos si la mantiene". Esto es, "veremos si mantiene esa mayoría abosluta en la recta final de la campaña, en la que el PP es bastante conocedor de lo que le pasa, de esos gatillazo de las últimas semanas".

Las claves de esa posible mayoría abosluta de Moreno, técnicamente hablando, está en la movilización: "Juanma Moreno, hace ya cuatro años, consiguió una mayoría absoluta con el 54% de participación, muy probablemente vamos a tener un poquito más de participación en estas elecciones, pero a ver qué pasa, porque igual, con independencia que haya un poquito más de participación, sigues teniendo esa mayoría absoluta".

Y por otro lado, añade que "Vox no repite el resultado": "Es la primera vez en la que no va a crecer ni por activa y por pasiva, ni por transitiva, ni por todas las activas que queráis. Es muy posible que baje en escaños".

Redondo, sobre las elecciones generales: "España está empatada"

Ahora bien, por otro lado, con respecto a las elecciones generales recalca Redondo que "hay que bajar un poquito el pistón", porque "las generales son otra hoja de ruta profesional diferente, con otras claves generacionales, territoriales y otro sistema".

De este modo, afirma contundente que "las elecciones generales están superabiertas": "Y lo digo con mucha humildad, porque lo empiezo a sentir y sí creo que la izquierda puede ganar las próximas elecciones generales", añade.

Y es posible, porque "España está muy empatada". "El bloque de la derecha tiene 12 millones de votos, los mismos que tenía en 2011 Mariano Rajoy y UPyD. Los mismos". Por tanto, "tienes 1 millón de votos en la abstención que quieren un propósito movilizador".

Ahora bien, ¿dónde quiere estar el PSOE? Debe concentrarse en los 700.000 electores; esto es, personas que votaron a Pedro Sánchez hace tres años, en 2023, y que en este momento 350.000 de ellos, por ejemplo, están en el PP". Y esto, insiste, "no nos lo van a decir las elecciones andaluzas". En el vídeo podemos ver al completo y con detalle este análisis.