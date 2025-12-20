Protección Civil lanza un Es-Alert en varios municipios de Barcelona por las fuertes lluvias

¿Qué está pasando? Los Bombers de la Generalitat han recibido en poco más de una hora una veintena de avisos, ocho de ellos desde Badalona y cuatro desde Santa Coloma de Gramenet, ninguno de ellos por daños graves.

Varios municipios de Barcelona han recibido un aviso Es-Alert por intensas lluvias. Los Bombers de la Generalitat gestionaron una veintena de avisos por inundaciones, principalmente en Badalona y Santa Coloma de Gramenet, sin daños graves. La mayoría de incidentes fueron pequeñas inundaciones en bajos, y se trabajó en la retirada de árboles caídos. Según Meteocat, se registraron 52,3 litros por metro cuadrado en Badalona. Protección Civil envió alertas a móviles en Badalona y otros municipios afectados, recomendando evitar ríos y desplazamientos innecesarios. Salvador Illa pidió precaución y seguir consejos de emergencia.

Varios municipios de Barcelona han recibido este sábado un Es-Alert de prevención por las intensas lluvias. Los Bombers de la Generalitat han recibido en poco más de una hora una veintena de avisos por inundaciones por lluvia intensa en bajos y casas privadas, ocho de ellos desde Badalona (Barcelona) y cuatro desde Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ninguno de ellos por daños graves.

Fuentes de los Bombers han informado de que la mayoría de los avisos son por pequeñas inundaciones en bajos, donde los efectivos trabajan en evacuar el agua de lluvia, aunque también trabajan en retirar algún árbol caído en la vía pública, incidentes que no han causado heridos.

Según los últimos datos del servicio Meteocat, desde las 12:00 horas de este mediodía se han acumulado en Badalona 52,3 litros por metro cuadrado; en Dosrius (Barcelona), 22,9 litros; y en Granollers (Barcelona), 21,6. Así, Protección Civil ha enviado un mensaje Es Alert a móviles de la ciudad de Badalona (Barcelona) y distintos municipios de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme y Barcelonès por lluvia torrencial.

Este organismo ha indicado que el frente de lluvia que afecta a Cataluña desde la noche de este viernes se ha enquistado de nuevo en el municipio de Badalona y en los de Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès y Martorelles, donde se ha enviado el Es Alert.

También han mandado el mensaje a los móviles que se encuentran en los municipios de Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixach, Tiana, Montgat y Santa Coloma de Gramenet.

El mensaje ha llegado también a ciudadanos de los barrios de Barcelona limítrofes con algunos de esos municipios. Protección Civil recomienda a los ciudadanos que no se acerquen a ríos o rieras, que eviten desplazamientos innecesarios y que consulten el estado del tráfico si deben viajar en coche.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje a las redes sociales en las que pide extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias.

