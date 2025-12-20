Décadas después, las víctimas del robo de bebés siguen buscando respuestas: "Ahí tuve claro que me habían robado al niño"

El contextoDurante décadas, miles de familias han vivido marcadas por el silencio y la duda. Historias como las de Rosi, Begoña y Ana Belén muestran el dolor de los bebés robados y la lucha constante por conocer la verdad y reencontrarse con los suyos.

En la vida de Rosi siempre ha existido un claroscuro. Ahora, ella decide encender la luz para contar la historia de ese peluche que ocupa una silla en su mesa. La silla sigue vacía. Y aunque en su lugar hay un muñeco, no reemplaza a Iván, el hijo que le robaron hace 48 años, en 1977.

Tras despertarse después de dar a luz, su hijo ya no estaba en la habitación. Le dicen que lo han llevado a la incubadora. "Vino una monja y vamos los tres a ver al niño y le tenían encerrando en un cuarto con llave", recuerda. Esa fue la última vez que lo vio. A la mañana siguiente, le comunican que el pequeño ha muerto. Años después, en la exhumación realizada en 1988, no encontraron restos óseos. "Ahí lo tenía claro que me habían robado al niño", afirma emocionada.

El caso de Rosi no es único. Begoña también se sienta sola y busca sin descanso a sus dos hermanos gemelos, que hoy tendrían 63 años. Recuerda que a su madre le provocaron el parto "con oxitocina", cuando había acudido al médico a una revisión y no a dar a luz.

En el hospital le dijeron que Julio, el primero en nacer, había muerto y estaba enterrado. Del otro gemelo, Juan Carlos, aseguran que fue trasladado a otro centro y que falleció días después. Nunca les permitieron ver los cuerpos. "A mi madre le aconsejaron que qué pena poner a dos niños muertos en el libro de familia, con lo cual había una intención", relata Begoña.

No existe una cifra exacta de bebés robados debido a la opacidad de los casos. La falta de documentación y el paso del tiempo dificultan que las víctimas conozcan la verdad. Sin embargo, Ana Belén sí logró hacerlo tras encontrar un documento de su madre adoptiva, lo que permitió el reencuentro. "Nos agarramos, nos abrazamos y ella me dijo que nunca me había dado en adopción".

Ana Belén ha conseguido reabrir su caso y tanto ella como su madre esperan la aprobación de una ley de bebés robados, que lleva años paralizada. Son víctimas que solo quieren volver a sentarse con sus hijos, con sus hermanos robados, a quienes solo conocen por datos e hipótesis. A ellos, si están viendo este testimonio, les piden que investiguen y busquen su origen.

