Ahora

Ya no hace falta el efectivo

La propina digital a camareros, la alternativa al pagar con tarjeta que a algunos resulta violento: "Parece que estás obligado"

Los detalles En muchos bares y restaurantes, a la hora de pagar nos muestran una pantalla en la que te da la opción de dejar dinero a quienes nos han atendido si estamos contentos con el servicio. Sin embargo, hay a quien no le resulta nada cómodo.

Propina digital
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lo que antes parecía un gesto espontáneo, --dejar una propina a un camarero--, ahora se ha convertido en una presión social. "Alguna vez me he sentido presionada", expresa una mujer, mientras que otra critica: "Cuando vienen con el datáfono, parece que estés obligado".

El cambio de tendencia en la forma de pago ha llegado también a las propinas y cuando llega el momento de pagar, si lo hacemos con tarjeta, nos enfrentamos a esta pregunta: "¿Quiere dejar propina?". "Mi duda es si eso va a llegar realmente a los camareros o se lo va a quedar la empresa", señala un hombre al respecto.

Lo más contradictorio es que en muchos de los establecimientos en los que se ha instalado la propina digital ya no nos sirven en mesa, sino que es autoservicio.

Solo durante el 2025, un 30% de las propinas fueron en digital pero, ¿cómo funciona? Quim Crespo, copropietario de Bar Bocata, lo explica: "Vamos a la cuenta, le damos a pagar y nos da la opción de 'Sin propina', 'Un euro más', 'Tres euros más' o 'Personalizada". En este sentido, Crespo indica que "el propio trabajador saca los datos y saca lo que se ha generado cada día en propinas".

Durante años, la propina se quedaba encima de la mesa, y ahora se queda dentro de una pantalla. "A través de ahí, sacamos los datos para día a día actualizar las propinas", subraya el copropietario de Bar Bocata.

Antes la dejábamos cuando alguien nos había hecho sentir bien atendidos. Ahora, a veces, nos la piden antes de saber si lo hemos estado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump dice que ha llegado a un acuerdo con Dinamarca para el "control permanente sobre la seguridad" de Groenlandia
  2. Anatomía de un traslado: la entrada en el campamento del puerto de Ceuta destapa la falta de efectivos y de comunicación con un choque de versiones
  3. Las 'goteras' del relato de Ayuso sobre el ático de lujo siete meses después
  4. Un tercio de los rusos ya ha votado en las primeras elecciones desde que empezó la guerra en Ucrania
  5. 90 años buscando a Lorca: el poeta que sobrevivió al franquismo y ganó la guerra con su legado
  6. Shakira estrena su residencia en Madrid con un exitazo en su primer concierto: "Juntas somos invencibles"