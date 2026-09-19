Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en Madrid

Los detalles El 091 recibió el aviso a las 11:10 horas de que una persona había recibido una llamada de su padre en la que le manifestaba que había cometido un hecho grave y estaba esperando que llegase la Policía.

La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre por la muerte violenta de una mujer de 47 años en el distrito madrileño de Arganzuela.

Según ha informado la Policía Nacional, el 091 recibió el aviso a las 11:10 horas de que una persona había recibido una llamada de su padre en la que le manifestaba que había cometido un hecho grave y estaba esperando que llegase la Policía.

Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la mujer presentaba señales de estrangulamiento.

Hasta el lugar han acudido efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano y servicios sanitarios, que han hallado a una mujer tendida en el suelo sin signos vitales que presentaba señales de violencia, por lo que han confirmado en ese momento el fallecimiento.

Al lugar también se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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