Prisión provisional para el hombre que confesó haber matado a su expareja de 25 años en Campillos (Málaga)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de estrangular a su pareja en el domicilio que compartían en Campillos (Málaga)

Los detalles La joven de 25 años fue hallada muerta en su casa por asfixia, y su expareja, de 28, se entregó a la Guardia Civil. Durante su primera declaración ante el juez se acogió a no declarar mientras sigue la investigación por violencia de género.

El hombre detenido por la muerte de su pareja en Campillos, Málaga, ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según ha decidido este viernes la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera, que además es competente en materia de violencia sobre la mujer.

El detenido, de 28 años, se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia ante el juez. Por el momento, se le imputa un presunto delito de homicidio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado que se trata de un presunto caso de violencia de género.

El cuerpo de Concha, una mujer de 25 años, fue encontrado el pasado miércoles en una vivienda de Campillos. Su pareja se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en Martos, Jaén, y en un primer momento reconoció haber cometido el crimen.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que la pareja vivía en el domicilio del padre de la víctima. La primera inspección de la médico forense señala que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, aunque todavía se espera la autopsia completa. Además, la Guardia Civil realizó pruebas para encontrar restos biológicos que pudieran relacionar al detenido con el crimen.

Fernández ha aclarado que la pareja no estaba registrada en el sistema VioGén en el momento de los hechos, aunque Concha sí había utilizado este sistema en una relación anterior.

La joven será enterrada en Granada en un acto íntimo, tal y como ha solicitado su familia. La alcaldesa de la ciudad, Marifran Carazo, ha recordado a Concha en un minuto de silencio celebrado durante la sesión plenaria del Ayuntamiento, como homenaje a las víctimas de violencia de género. Aunque la familia paterna de Concha tiene raíces en Campillos, su madre y ella vivían hasta este verano en Granada, donde finalmente recibirán sepultura.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

