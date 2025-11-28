La Guardia Civil detiene a otra exmonja de Belorado por apropiación indebida de piezas de patrimonio histórico

Los detalles La Benemérita, que también detuvo a la exabadesa del convento y a un anticuario, asegura que "se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio".

Este jueves, la Guardia Civil detuvo a Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado, y a dos personas más, incluido un anticuario, por apropiación indebida y receptación de piezas de patrimonio histórico. Las piezas, que podrían pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera, fueron encontradas en el mercado de antigüedades. Las exmonjas, excomulgadas en 2024 por cisma, habrían vendido obras de gran valor, como una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII. La investigación sigue abierta y no se descartan más intervenciones. Las exmonjas afirman desconocer detalles del caso y se declaran sorprendidas.

Este jueves Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado, fue detenida por la Guardia Civil junto a un anticuario relacionado con las exmonjas tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos). Horas después, la Benemérita ha confirmado que finalmente detuvieron a tres personas, la última de ellas otra exreligiosa que también estaría implicada en la trama.

Todos ellos han sido arrestados por apropiación indebida y receptación de piezas de patrimonio histórico, aseguran desde la Guardia Civil en redes sociales. "Se han hallado en el mercado especializado de antigüedades piezas que pudieran pertenecer al monasterio Santa María de Bretonera de Belorado", explican en X.

Las exreligiosas, que ya están en libertad sin fianza, habrían vendido a través de internet y en una tienda de antigüedades de Madrid obras de gran valor artístico del convento, entre ellas una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, hechos por los que también ha sido arrestado el anticuario, según indica EFE.

Estas dos exmonjas, que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma, y el experto en antigüedades están a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Briviesca, que está investigando el caso.

Piezas detectadas en el mercado especializado

La investigación se inició tras detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del mencionado monasterio. Este jueves, además, la comunidad monástica informo que se llevaron a todas las exmonjas de mayor edad, cinco en total, del Monasterio. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos.

Hay que recordar que las exmonjas de Belorado se encuentran envueltas en un frente judicial con el Arzobispado de Burgos desde que el año pasado publicaron su 'Manifiesto Católico'. En este declaraban inválidas todas las doctrinas de la Iglesia posteriores al Concilio Vaticano II, negaban la autoridad de los papas posteriores al mismo y declaraban "hereje" al papa Francisco, que falleció este abril.

Por su parte, las exmonjas publicaron un vídeo en Instagram en el que afirmaron desconocen "todo": "Carecemos por ahora de información precisa sobre los motivos o el alcance de dicha actuación".

A su vez, reconocieron que no sabían que se iba a producir y que fue una "sorpresa". "Nuestra comunidad ha procurado siempre seguir las leyes y acatar las resoluciones judiciales y administrativas colaborando legalmente con la autoridad cuando hemos sido requeridos para ellos".

