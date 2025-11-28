Ahora

Ha sido controlado

Tres heridos graves en el incendio de una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui, Barcelona

Los detalles El fuego se ha originado, al parecer, tras una explosión en la empresa, situada en el polígono La Borda y dedicada al reciclaje de aerosoles. Tras recibir el aviso, el SEM ha activado ocho ambulancias.

Incendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui, BarcelonaIncendio en una empresa de reciclaje de Caldes de Montbui, BarcelonalaSexta.com
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tres personas han resultado heridas graves en un incendio, que ya ha sido controlado, en una empresa de reciclaje situada en un polígono industrial de Caldes de Montbui (Barcelona) y han sido trasladadas al Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana, según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)

A consecuencia del incendio, originado al parecer tras una explosión en la empresa, situada en el polígono La Borda y dedicada al reciclaje de aerosoles, el SEM ha activado ocho ambulancias, un helicóptero medicalizado y el equipo conjunto SEM-Bomberos.

Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso del incendio a las 7:12 horas y a las 9:03 horas lo han dado por controlado, si bien continúan en la zona en las labores de extinción del fuego, que se ha extendido a algunas naves de los alrededores.

El fuego ha provocado una densa columna de humo negro visible desde toda la comarca del Vallès Oriental. Además, se ha cortado la carretera C-59 en el punto kilométrico 12-13, aunque ya se ha podido reabrir al tráfico.

Un trabajador de una empresa próxima a la del incendio ha socorrido a uno de los heridos, sobre el que ha indicado que "ha salido quemado entero". "Estaba en llamas, con la cara quemada, sin pelo y sin cejas. Nosotros hemos intentado apagar el fuego con las manos", ha expresado el hombre, a lo que ha añadido que "era un infierno muy fuerte".

Asimismo, ha destacado que "no es la primera vez que se produce un incendio en la empresa" y que, de hecho, "uno de los heridos este viernes ya sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo en incendio en 2001".

En este sentido, trabajadores y empresarios de la zona denuncian que esto ha pasado varias veces y que tienen "miedo" por si "un día vuela todo".

Por su parte, el alcalde de Caldes, Isidre Pineda, ha explicado a los periodistas que ha sido un "incendio grave, importante", con afectaciones estructurales a las naves de los alrededores, cuya magnitud se tiene que acabar de valorar en el mayor polígono de la localidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años