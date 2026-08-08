Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que mató a cuchilladas a su expareja en un centro comercial en Murcia

López Miras, presidente de Murcia, guarda un minuto de silencio junto a otros miembros de su Gobierno

Los detalles El acusado ha reconocido ante la magistrada su participación en los hechos. El cadáver de la mujer, de 44 años, apareció en la trastienda de un local.

La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca ha ordenado prisión provisional sin fianza para un hombre acusado de asesinar a su expareja en un centro comercial de Murcia. El detenido admitió su participación en los hechos, y la jueza considera que hay indicios claros de su autoría. La medida busca evitar el riesgo de fuga y futuros atentados contra bienes jurídicos protegidos. La jueza ha trasladado el caso al Tribunal de Instancia de Murcia. El asesinato, investigado como violencia machista, ocurrió cuando se halló el cadáver de una mujer en la trastienda de un negocio. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para víctimas de violencia de género, accesible y confidencial.

La jueza de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido acusado por asesinar a su expareja en un centro comercial de Murcia.

En su declaración ante la magistrada, el investigado ha reconocido haber participado en los hechos sobre los que se le acusan, tal y como consta en la resolución.

Ante esto, la jueza considera que existen "indicios consistentes que permiten atribuir al investigado la autoría" de los hechos, fundamentando la adopción de la prisión provisional en la gravedad de los delitos investigados y en la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En concreto, la resolución detalla que se considera necesaria la medida "para evitar el riesgo de fuga y evitar que vuelta a atentar contra bienes jurídicos protegidos": "No hay otra medida cautelar que no comprometa gravemente el estado de la causa".

Además, la jueza ha acordado inhibirse a favor del Tribunal de Instancia de Murcia, que continuará con la instrucción del procedimiento.

El asesinato, investigado como caso de violencia machista, tuvo lugar en un centro comercial de Murcia, cuando una llamada al 091 alertó de la presencia del cadáver de una mujer con signos de violencia en la trastienda de un negocio.

El trabajador de dicho local avisó de manera inmediata a las fuerzas de seguridad y, aunque hasta allí se trasladaron tanto la Policía Nacional como efectivos sanitarios, tan solo pudieron confirmar la muerte.

La Guardia Civil, en la madrugada del jueves, detuvo al hombre en Puerto Lumbreras.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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