Ahora

'016', TELÉFONO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre por intentar cortarle el cuello a su pareja tras una fuerte discusión en un hostal en Málaga

Los detalles Tras recibir una llamada alertando de los hechos, los policías llamaron a la puerta en varias ocasiones y fue la mujer la que les abrió y franqueó la entrada, muy nerviosa, llorando y con numerosas heridas sangrantes.

Agentes de la Policía Local de MálagaAgentes de la Policía Local de MálagaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 29 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por supuestamente agredir a su pareja e intentar cortarle el cuello con una navaja multiusos tras una fuerte discusión en una habitación de un hostal. Según han informado los agentes, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, en el distrito Cruz del Humilladero, sobre las 2:50 horas.

Fue entonces cuando una llamada alertó a la Sala del 092 de la Policía Local de que una mujer estaba pidiendo auxilio mientras se producía una fuerte discusión en una de las habitaciones de un hostal. Inmediatamente varias unidades policiales se dirigieron al lugar y escucharon los gritos de la víctima de forma reiterada e insistente.

Los policías llamaron a la puerta en varias ocasiones y fue la mujer la que les abrió y franqueó la entrada, muy nerviosa, llorando y con numerosas heridas sangrantes. Según la fuente, de las pesquisas se desprende que la pareja tuvo una fuerte discusión y el supuesto agresor no permitió que se marchara de la habitación, lo que desencadenó en un episodio violento de golpes en el que el ahora investigado intentó, presuntamente, cortar el cuello a su pareja.

La víctima consiguió zafarse de su pareja e intentó huir, momento en el que el hombre comenzó a destrozar la habitación, impidiendo salir a la mujer. La mujer presentaba numerosas heridas sangrantes en el cuello y los brazos, compatibles con el empleo de un objeto cortante, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario para ser examinada de las lesiones que presentaba que, según una primera valoración, no revestían gravedad vital.

El agresor fue localizado sentado en la cama con una navaja multiusos plegada por lo que los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a dependencias policiales. Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Casa Real advierte al rey emérito que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver
  2. Antelo evidencia la nueva crisis interna en Vox tras la presión sufrida para forzar su dimisión: "Una cosa es lealtad y otra sumisión"
  3. La jefa de prensa de Mazón admite que mintió sobre el paradero del expresident la tarde de la DANA
  4. Los audios que muestran el terror al que somete un comisario de la Policía denunciado por acoso a una subordinada: "¿Qué hago, te pego?"
  5. Iñaki 'Uoho', tras la partida de Robe: “No esperaba que se fuera tan pronto, el cabrón”
  6. Adrián, el joven ingresado en Tailandia, regresa a España tras conseguir el dinero para su repatriación médica