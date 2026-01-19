Los primeros momentos del descarrilamiento en Adamuz: pasajeros apoyados en el techo, asientos fuera de lugar y bloques de metal

¿Qué ha pasado? Un convoy ha descarrilado en Córdoba causando que un tren que circulaba por la vía contraria chocase contra él. Hay al menos 21 fallecidos.

En un trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, un tren descarriló dejando al menos 21 muertos. Los primeros momentos fueron de pánico y confusión, con pasajeros intentando salir de vagones volcados. Testigos describen cómo el tren comenzó a temblar intensamente antes de que el coche 6 se descarrilara. Lucas, un pasajero, comparó la situación con una "película", relatando cómo otro tren pasó cerca, intensificando las vibraciones y provocando un fuerte golpe. Personal de Iryo solicitó ayuda para primeros auxilios, mientras los pasajeros intentaban comprender la magnitud del desastre.

Con los asientos fuera de lugar. Con las pantallas de televisión, donde se proyectan las películas, totalmente volcadas. Entre todo eso, los pasajeros. Unos ciudadanos que se apoyaban, para caminar, en el techo del tren. En el techo de uno de los convoys descarrilados en Adamuz en un siniestro, en una tragedia ferroviaria, que ha dejado al menos 21 muertos

Han sido los primeros momentos que se han vivido en su interior. Unos de completo pánico y confusión en el que se ve a los pasajeros caminando como podían. Tratando de salir de un vagón que estaba totalmente volcado. Que estaba girado. Que refleja la magnitud del accidente que ha tenido lugar en Córdoba.

Los que allí estaban han narrado la tensión de esos momentos previos. Unos en los que, afirman, el tren ha empezado "a temblar muchísimo". "Se ha ido la luz, ha descarrilado del coche 6 para atrás", cuentan en redes sociales.

Lucas, en laSexta, ha descrito todo como "una película": "Nos pasó otro tren por al lado y todo comenzó a vibrar mucho más. Se sintió un golpe atrás, y la sensación era que todo el tren se iba a caer y a romper".

"Se acercó alguien de Iryo para decirnos si sabíamos algo de primeros auxilios estuviéramos atentos para los compañeros de nuestro vagón", expone el pasajero del tren sobre la situación.

Un pasajero que, como dice, estaba en el vagón 5: "Empezamos a sentir unos golpes en la vía, nada raro. Pero, de repente, los golpes eran más".

Después del accidente, el resto del tren, el que no ha sido afectado por el accidente, trata de abandonar los vagones sin tener claro qué es lo que ha pasado. Mientras, los muertos por la tragedia ferroviaria siguen aumentando.

