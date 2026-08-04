Crisis migratoria
Mueren 17 migrantes tratando de llegar en una patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva
Los detalles Dos de los 19 migrantes que iban en la patera han podido ser rescatados. Ambos han necesitado asistencia sanitaria, ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación.
Resumen IA supervisado
Un trágico incidente ha dejado 17 migrantes muertos mientras intentaban llegar a las costas de Baleares en una patera, según informaron dos sobrevivientes de origen magrebí rescatados cerca de Mallorca. Estos individuos, que presentaban signos de desnutrición y deshidratación, fueron trasladados al Hospital Universitario Son Espases para recibir atención médica. La embarcación, que había estado 15 días a la deriva, llevaba un total de 19 personas a bordo. Salvamento Marítimo ha iniciado una búsqueda en la zona del naufragio. Además, 15 migrantes fueron rescatados en otra patera cerca de Eivissa. Hasta ahora, 210 pateras con 3.920 migrantes han llegado a Baleares este año.
* Resumen supervisado por periodistas.
Un total de 17 migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de dos ocupantes de origen magrebí que han podido ser rescatados al sur de Mallorca.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 03:00 horas de este martes se ha rescatado a dos personas de origen magrebí que han necesitado asistencia sanitaria ya que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Las dos personas han sido trasladadas al Hospital Universitario Son Espases.
Según la información trasladada por Salvamento Marítimo a la Delegación, han sido estas dos personas las que han explicado que el resto de ocupantes de la embarcación, rescatada a 12,68 millas al suroeste de Mallorca, llevaban 15 días a la deriva y viajaban a bordo un total de 19 personas.
Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear el área próxima al naufragio y se ha dado aviso a navegantes.
Por otra parte, a las 05:15 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en una patera a 30 millas al suroeste de Eivissa.
En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago 210 pateras con 3.920 inmigrantes en situación irregular.
En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5% más de migrantes y cerca de un 15% más de pateras que en 2024.
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