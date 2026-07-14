Qué es la Cyclospora, el parásito que ha provocado un brote de diarrea explosiva en medio Estados Unidos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado 843 casos de infección por Cyclospora, si bien esta cifra sólo representa los casos notificados y se espera que sean más. Está presente en la mitad de Estados Unidos.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por un pequeño parásito llamado Cyclospora cayetanensis; no es mortal, pero sí puede provocar una diarrea muy líquida, frecuente y explosiva. Y este pequeño parásito es la causa de un brote que ha afectado a la mitad de los estados de Estados Unidos. Hasta la semana pasada, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) habían informado de 843 casos, aunque son conscientes de que el número real de infectados es mayor, porque ésta sólo es la cifra de casos notificados directamente por los estados a los CDC. A esto se suma, además, que existe cierto retraso entre la aparición de síntomas y su notificación y que muchas personas se recuperan sin tratamiento médico.

Actualmente, el brote de ciclosporiasis afecta a 31 estados, aunque todavía se está investigando cuál es la fuente de esta infección. En ocasiones anteriores, se ha relacionado la enfermedad con el consumo de productos frescos: en 2018, por ejemplo, la multinacional de comida rápida McDonald's se vio obligada a retirar sus ensaladas en 14 estados después de que se vinculara este alimento con decenas de casos de ciclosporiasis. Unos años antes, en 2013, se estimó que el consumo de lechuga contaminada importada de México provocó la enfermedad en cerca de 400 personas en Estados Unidos, según recoge la emisora pública estadounidense National Public Radio (NPR).

En este caso, el brote está afectando a personas entre 5 y 88 años, en muchos estados del país. En California se han registrado casos desde el pasado mes de mayo, aunque las zonas más afectadas, por ahora, parecen ser Michigan y Nueva York. En el estado de Ohio se dieron 177 casos hasta el 2 de julio, la mayoría de ellos en junio. El director del departamento estatal de Salud, Bruce Vanderhoff, asegura que es una "enfermedad grave que puede causar deshidratación y que requiere atención médica de emergencia".

Qué es la Cyclospora y cómo evitar la ciclosporiasis

La Cyclospora cayetanensis es un parásito unicelular que provoca una enfermedad intestinal que se propaga con la ingesta de alimentos o agua contaminados con heces que contienen este parásito. Las zonas tropicales o subtropicales son las de mayor riesgo, dado que la ciclosporiasis es una enfermedad endémica en muchos de estos países. En Estados Unidos, la mayor parte de los brotes de ciclosporiasis se han relacionado con el consumo de frutas y verduras frescas.

La mejor manera de evitar la enfermedad es cocinar las frutas y verduras, ya que a partir de los 70ºC los alimentos eliminan la Cyclospora. Las autoridades sanitarias también sugieren lavar bien estos alimentos, también las hierbas aromáticas, aunque recuerdan que este parásito no es fácil de eliminar con agua. También es importante seguir las normas básicas de seguridad alimentaria, como lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras frescas.

Generalmente, la ciclosporiasis se trata con antibióticos, y su tiempo de incubación ronda una semana, pero puede ser de unos dos días o alargarse a las dos semanas. Si no se trata, o bien porque los síntomas son leves o porque no aparecen, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes, y existe la posibilidad de que en el transcurso se den recaídas de la enfermedad.

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