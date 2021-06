El presunto agresor de Mayte, la madre que recibió una paliza en el parque Warner por defender a su hijo autista, ha negado haber pegado a la mujer. laSexta ha hablado con él antes de entrar a declarar en un juzgado de Valdemoro, en Madrid, por esa denuncia y ha asegurado que "nunca ha tocado a una mujer".

Ha asegurado que aquel día "había mucha gente", poniendo en duda que la mujer pueda identificarle como el agresor, que y ha usado en su defensa que tiene un sobrino con trastorno de déficit de atención (TDA).

Mayte, la madre, que también ha asistido a la vista judicial, ha puesto en duda su declaración y ha asegurado que si no ha puesto la mano nunca a una mujer a ella se la puso "dos veces": "Primero me agarró del pelo y luego me tiró contra el suelo", ha relatado a su salida de los juzgados a laSexta. Ha añadido que tanto ella como su hijo están en tratamiento psicológico.

Agresión a un menor

Los hechos denunciados ocurrieron el 2 de mayo. Mayte y su hijo de 11 años acudieron al Parque Warner de Madrid a disfrutar del día de la madre. En una atracción, el niño -con una discapacidad- podía evitar la cola, pero un hombre se lo impidió: "¿Prioridad de qué? ¿Qué tiene, incapacidad de mongolito?".

El niño salió de la atracción y se lo contó a la madre. Luego, se volvieron a cruzar con él y Mayte le dijo: "Mire, yo soy la mamá del niño del que se ha reído. Tiene una discapacidad". Ella asegura que, en ese momento, la agarró del pelo y la dejó inconsciente de un golpe: "No sé cuántos metros me lanzaría", recordó.