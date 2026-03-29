La preocupante escalada de los delitos de odio en España: el 16,3% de personas LGTBI han sido agredidas en el último año

Los detalles Lejos de ser casos aislados, las imágenes de gente agredida por su condición sexual son cada vez más habituales. En Alicante, un joven recibió un botellazo en la cabeza tan solo por ser gay; en León, una mujer trans se llevó una brutal paliza.

Los datos reflejan un preocupante aumento de los delitos de odio contra personas LGTBI en España. En el último año, un 16,3% de este colectivo ha sufrido agresiones, evidenciando que no se trata de casos aislados. Los incidentes se suceden en todo el país, desde Madrid hasta León, donde personas han sido brutalmente atacadas por su orientación sexual. Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, destaca que la homofobia está en ascenso, impulsada por discursos que fomentan el odio. Esta realidad genera miedo e inseguridad entre quienes solo desean vivir libremente, una situación inadmisible en pleno siglo XXI.

Es lo que dicen los datos. Es hacia donde apuntan las cifras. Unas que confirman que en España cada vez hay más delitos de odio contra personas LGTBI. Contra gente que, por el mero hecho de su condición sexual, se sienten amenazada y tienen cada vez más miedo. Porque tan solo en el último año un 16,3% de personas del colectivo han sido agredidas.

No, no son casos aislados. Se ven día sí y día también. Se ven en Madrid, en el concierto en el que una pareja recibió una brutal paliza. Se ven en León, donde una mujer trans fue salvajemente agredida.

Son el rastro de la violencia de una homofobia que no hace más que crecer en España. "Vemos que se están dando pasos hacia atrás", afirma Ronny de la Cruz, presidente de COGAM.

Pasos que llevan a ver a un joven con la cara ensangrentada por una paliza que recibió tras dar un paseo por Almería. O a un chico en Alicante, al que propinaron un botellazo en la cabeza por el hecho de ser gay.

Son tan solo ejemplos de los últimos ataques resultado de un odio que ha de pararse. "Lo que escuchamos en parlamentos y por parte de determinados representantes públicos da aliento a personas a las que no les gusta la diversidad a devolvernos a los armarios", cuenta De la Cruz.

Es la realidad que parece haberse asentado en España. Que hace que haya quien se sienta amenazado, que hace que haya quien tenga miedo a salir a la calle, tan solo por su condición sexual. Todo, en pleno siglo XXI. En pleno 2026.

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