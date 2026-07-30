El incendio de Fermoselle mantiene en vilo a Zamora: las llamas ya han alcanzado viviendas y explotaciones ganaderas.

¿Qué ha pasado? Mientras continúa la investigación, las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio podría deberse a una imprudencia, según apunta Alfonso Fernández-Mañueco.

Zamora enfrenta nuevamente la amenaza del fuego con un incendio declarado en Fermoselle que avanza con fuerza, poniendo en riesgo nuevas áreas pobladas. Este incendio se suma a otros desastres recientes en la provincia, que ha sufrido tres de los mayores incendios en España en los últimos cinco años, devastando más de 100,000 hectáreas. Los equipos de extinción luchan intensamente, pero las llamas ya han afectado viviendas y una explotación ganadera. La evacuación ha sido rápida, especialmente en una residencia de mayores, aunque 14 municipios siguen desalojados. Las condiciones meteorológicas complican el control del incendio, que podría haber comenzado por una imprudencia. La prioridad es estabilizar la situación para evitar otra tragedia en Zamora.

Zamora vuelve a mirar al fuego con preocupación. El incendio declarado este miércoles en el municipio de Fermoselle mantiene en alerta a toda la comarca, donde las llamas avanzan con una fuerza extraordinaria y amenazan nuevos núcleos de población. "Está llegando a Palazuelo, tiene una fuerza terrible", advierten desde la zona, donde los efectivos de extinción trabajan sin descanso para tratar de contener un incendio especialmente complicado.

La provincia conoce bien las consecuencias de este tipo de emergencias. En los últimos cinco años, Zamora ha sufrido tres de los mayores incendios de la historia de España, que han arrasado más de 100.000 hectáreas, una superficie equivalente a la suma de las islas de La Palma y El Hierro.

Por eso, los equipos de extinción mantienen un intenso operativo terrestre y aéreo para intentar frenar el avance del fuego. Sin embargo, en algunos municipios las llamas ya han alcanzado viviendas. Varias casas han resultado afectadas y también una explotación ganadera ha sufrido las consecuencias del incendio.

En algunos puntos fueron los propios vecinos quienes tuvieron que enfrentarse al avance del fuego hasta lograr contenerlo provisionalmente, evitando daños aún mayores.

La evacuación también se produjo con rapidez en una residencia de mayores: "En cuanto empezaron las llamas vino todo el pueblo, se desalojó y nos vinimos al polideportivo. Fue muy rápido", relata una de las personas evacuadas. Los residentes han podido regresar este jueves, aunque 14 municipios continúan desalojados por precaución.

Asimismo, las condiciones meteorológicas siguen siendo uno de los principales enemigos. El viento y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción, aunque los responsables del operativo mantienen cierto optimismo: "La zona que tenemos perimetrada, en principio, no debería darnos problemas".

Mientras continúa la investigación, las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incendio podría deberse a una imprudencia. "Todo indica que hubo algún tipo de imprudencia", apunta Alfonso Fernández-Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León.

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