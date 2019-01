Habla 'El Prenda' tras rechazarse el ingreso en prisión de 'La Manada': "Con 50 cámaras dime tú cómo vamos a hacer una vida normal"

"Con 50 cámaras dime tú cómo vamos a hacer una vida normal". Esta ha sido la contestación de el Prenda a una periodista que le preguntó sobre si va a poder encontrar trabajo, tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de mantener la libertad provisional de los cinco miembros de La Manada.

A las preguntas de si estaba contento por esta medida, Ángel Prenda ha contestado: "Sí, pero he pasado una mala noche, tío. A ver si me respetan un poquito que voy a ir al médico ahora y espero que no me sigan".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado la solicitud de ingreso en prisión provisional de los cinco miembros de La Manada, realizada por la Fiscalía, acusación particular y acusaciones populares, y ha acordado mantener en libertad a los cinco condenados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento perpetrado en Pamplona el 7 de julio de 2016.

La Audiencia ha tomado esta decisión por mayoría de dos magistrados y con el voto en contra del presidente de la sección, que aboga por decretar la prisión provisional sin fianza de los cinco encausados.

Los cinco condenados quedaron en libertad el 22 de junio del pasado año tras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros.

En el auto, conocido este jueves, la Sala señala que "hemos de aplicar los consolidados criterios de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, puesto que la confirmación, —en trámite de apelación—, de la sentencia condenatoria dictada por esta Sala, resulta a todas luces insuficiente para justificar, por sí sola, la decisión que todas las acusaciones nos solicitan".