Premian la campaña de laSexta Noticias 'Sin ellos' por su labor social sobre la migración: "Ha sido un aliento esperanzador por su mensaje integrador"

¿Por qué es importante? La campaña pone en el foco a los migrantes para demostrar lo mucho que suman y lo solos que nos quedamos sin ellos en sectores tan importantes como la medicina, los cuidados o la hostelería.

La campaña 'Sin ellos', premiada por Red TBS-Stop Epidemias, destaca el papel esencial de los migrantes en la sociedad. La serie de laSexta subraya su contribución en sectores clave como la medicina y la hostelería, y denuncia los mensajes de odio que los criminalizan. La iniciativa ha dado voz y rostro a los migrantes, mostrando su importancia social. Julio Ancochea, presidente del Comité Científico de la Red, elogió el mensaje integrador del proyecto. La campaña, difundida en televisión y redes sociales, ha alcanzado millones de visitas, desafiando algoritmos polarizadores para promover la integración.

La campaña 'Sin ellos' muestra el papel crucial que juegan los migrantes en nuestra sociedad. Un reportaje que Red TBS-Stop Epidemias ha querido premiar por su labor social.

En esta serie, laSexta puso en el foco a los migrantes para demostrar lo mucho que suman y lo solos que nos quedamos sin ellos, por culpa de los mensajes de odio, en sectores tan importantes como la medicina, los cuidados, la hostelería o incluso en grandes corporaciones.

De esta forma, se les puso rostro y voz para demostrar lo importantes que son en nuestra sociedad. Ahora, por este trabajo, laSexta Noticias ha recibido un premio. "Ha sido un aliento esperanzador por su mensaje integrador", ha destacado Julio Ancochea, presidente del Comité Científico de la Red TBS-Stop Epidemias.

"Se les señala, se les criminaliza, se les deshumaniza. Quisimos hacer lo contrario, ponerles rostro, personalizarlos. Contra el miedo, información", ha señalado Beatriz Correal, periodista de laSexta Noticias.

Un mensaje difundido tanto en sus pantallas como en redes, donde ha alcanzado diez millones y medio de visitas en Instagram y TikTok. Un mundo que se rige por un algoritmo polarizador.

"Nos hemos intentado colar en ese algoritmo y utilizarlo para todo lo contrario, para acercar más que para alejar", ha indicado Sergio Illescas, periodista de laSexta Noticias.

Una iniciativa que los espectadores también han agradecido. Este reconocimiento tampoco lo hubiéramos conseguido sin contar con ellos.

👉🏼 Puedes ver aquí todos los reportajes premiados de la serie de laSexta Noticias 'Sin ellos'

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