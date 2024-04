Esta semana todas las miradas están puestas en Daniel Sancho. El pasado martes comenzó en el tribunal de la isla de Samui (sur de Tailandia) la primera sesión del juicio contra el español acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La Fiscalía acusa a Sancho de asesinato premeditado y otros dos delitos: ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Ocho meses después de que tuviera lugar el supuesto crimen, Sancho se enfrena a una condena máxima de pena de muerte. Pero el caso puede dar un giro de guion: las partes podrían llegar a un acuerdo.

A pesar de que los abogados de la familia de Edwin Arrieta han confirmado a laSexta que no han llegado a un acuerdo, sí que se han mostrado abiertos a dialogar. Como cuenta José Luis Torrá, enviado especial de laSexta, tras estas declaraciones, Juango Espina, asesor legal de la familia Arrieta, ha tenido que matizar que, de haber acuerdo, Sancho tendría que pedir perdón, reconocer la premeditación e intentar resarcir el daño que le ha hecho a la familia.

De conseguir un acercamiento, el cual podría ser económico, todas las opciones están sobre la mesa, pero la que más pesa es si esto sería un atenuante y pudiera jugar a favor de Daniel Sancho.

¿Un acuerdo beneficiaría a Daniel Sancho?

A la salida de la tercera jornada del juicio, Juango Espina ha aclarado que no se ha producido ningún acercamiento, pero se ha mostrado "encantado de valorarlo" y ha recordado que no buscan "venganza", si no que buscan "justicia".

Algunos medios señalan que la familia del cirujano Edwin Arrieta estaría dispuesta a negociar un acuerdo extrajudicial con la familia de Daniel Sancho. Un acuerdo económico podría interesar a la familia de la víctima ya que reclaman al español 410.000 euros de responsabilidad civil, dinero que tendría que pagar Sancho si fuera condenado. Hay que tener en cuenta que Edwin les ingresaba 900 euros todos los meses y era el sustento de la familia.

En el caso de que ese acuerdo económico fuera en base al argumento de Sancho, el de homicidio en defensa propia y no un asesinato premeditado, podría suponer un atenuante. Como ha explicado la abogada Bea de Vicente en Más Vale Tarde, "si reconoces un homicidio, las penas que van de 15 a 20 se pueden recudir a siete o diez". De ser así, indica, "Sancho podría estar en España en menos de 8 años".

Aun así, este jueves el asesor legal de la familia Arrieta ha insistido en que para llegar a un acuerdo, el acusado tendría que pedir perdón, reconocer la premeditación e intentar resarcir el daño que le ha hecho a la familia.

El testimonio de Bea de Vicente, analista que ha entrado al juicio

A la espera de conocer si ambas partes cierran un acuerdo, este jueves Bea de Vicente, la única analista independiente que ha podido entrar a la sala, ha confirmado en Más Vale Tarde que ha podido hablar con el acusado Daniel Sancho.

Este jueves, Sancho ha vuelto a llegar al tribunal en un furgón policial totalmente blindado. A pesar de que no se le ha podido ver, fuentes del caso indican que hoy el español estaba "más tranquilo". Aun así, como ha confirmado Bea de Vicente, una de las pocas personas que ha podido entrar a la sala, el acusado continúa con los grilletes en las manos y pies y, un día más, ha preguntando a los testigos. Fuentes del caso han indicado a laSexta que Sancho tenía heridas en el cuerpo debido a las esposas y que, al acercarse a los testigos, tenía que hacerlo con los pies y las manos atadas.

La abogada ha explicado que este juicio es clave para que Sancho pueda "defender su verdad y su tesis", además de ser "uno de los momentos más importantes de su vida" pese a que es una situación "muy complicada".

En la tercera jornada del juicio, Apichart Srinual, abogado de oficio de Daniel Sancho, ha asegurado que "hoy a Daniel se le ha visto bien, estaba bien".

Es él el encargado de defender al acusado en Tailandia ya que la defensa española de Sancho no ha viajado al país porque consideran que los abogados de oficio que tienen "son suficientes" y "trabajan de manera coordinada". A pesar de que, según hemos podido conocer por fuentes del caso, estos se queden dormidos en la sala.

Uno de sus asesores legales, Marcos García Ortega, ha contado este jueves en Madrid que están todo "el rato en contacto" con ellos, que la "defensa se lleva de manera conjunta" y que está "todo bien cogido".

Las sesiones se retoman el próximo miércoles. Entonces se escucharán dos testimonios importantes, los peritos forenses darán sus conclusiones de los restos que se encontraron de Edwin Arrieta. El torso nunca se pudo localizar y, por tanto, la causa de la muerte es desconocida.