El juicio contra el español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, comenzó este pasado martes en el tribunal de la isla de Samui (sur de Tailandia), ocho meses después de que tuviera lugar el supuesto crimen. La Fiscalía acusa a Sancho de asesinato premeditado y otros dos delitos: ocultación del cadáver y destrucción de documentación ajena. Esto tiene que ver con el pasaporte del colombiano, por lo que se enfrena a una condena máxima de pena de muerte.

A pesar de que el juez decidió vetar el acceso de la prensa y prohibir a los asistentes que difundan contenido de lo que suceda en la sala , fuentes del caso han informado a laSexta de cómo han ido los dos primeros días del juicio.

Según indican, Daniel Sancho apareció en el juicio con hematomas y heridas debido a las cadenas que le pusieron en las manos y los tobillos. En un momento dado, el acusado se levantó arrastrando las cadenas y aseguró que "la policía me llevó para engañarme". Tras esta afirmación, el juez le regañó al considerar que esa pregunta no era "pertinente".

El juicio, protagonizado por un "ambiente irrespirable", deja diferentes situaciones destacables. En un momento dado, Sancho pidió cambiar de traductora al señalar que no traducía lo que él quería. El español, quien ha podido hacer preguntas a los testigos, tuvo un pequeño momento de tensión con una de las testigos al acercarse para preguntarle; ella se apartó por miedo.

Además, fuentes del caso destacan que el abogado de oficio tailandés Aprichat Srinuel, encargado de defender a Daniel Sancho, se "durmió" durante el juicio. Como explicó en Más Vale Tarde la abogada de Sancho, Carmen Balfagón, decidieron escoger a un abogado de oficio por una cuestión de "coordinación" entre los equipos legales.

En España han constituido un equipo jurídico y buscaban a un equipo tailandés que estuviese "dispuesto a colaborar". Según indicó durante la entrevista, la abogada afirmó que habían tenido una "conexión absoluta" con Srinuel.

Muestras de cariño entre Daniel y su padre

Fuentes del caso afirman que el fiscal ha pedido en la sesión la pena de muerte para el acusado. Tras la declaración de una trabajadora de la tienda donde Sancho compró un cuchillo, el acusado se preguntaba lo siguiente: "¿No es más cierto que en su tienda el cuchillo que me compré era el único que había para cortar cocos?", a lo que el juez le respondió que "todos sabemos para qué lo usaste".

Mientras entre Daniel y su padre Rodolfo Sancho hubo complicidad, con su madre Silvia Bronchalo no hubo muestras de cariño. Durante el juicio, Sancho rebufó a su padre desde el banco y este le respondió con un gesto de cariño tocándole el hombro, confirman fuentes del caso.

Rodolfo Sancho pide "respeto"

Rodolfo Sancho, quien ha defendido en varias ocasiones a su hijo, pidió este miércoles a su llegada al tribunal "respeto" a los medios de comunicación durante su asistencia al proceso.

"Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", dijo Sancho a los medios de comunicación que aguardan a las puertas del tribunal provincial de la isla de Samui (sur de Tailandia), donde se celebra el juicio desde ayer y hasta el 3 de mayo.

El actor español continuó implorando que no le "persiguieran" por la isla y advirtió: "en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema".