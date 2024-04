Bea de Vicente, colaboradora de Más Vale Tarde y la única analista jurídica independiente que ha estado en eljuicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta ha reconocido en una conexión durante el programa que ha podido hablar con el acusado Daniel Sancho.

Durante la conexión que ha mantenido desde Tailandia con Cristina Pardo, la abogada ha sido precavida ya que el juez ha prohibido informar de lo que pasa durante el juicio bajo penas de cárcel. Como ha contado, el lunes ya estará en Madrid y esa tarde acudirá a plató para contar todos los detalles de lo que pasó dentro de la sala durante el juicio.

Cristina Pardo no se ha querido esperar y le ha pedido a Bea de Vicente que le responda con un "sí" o un "no" a si ha hablado con Daniel Sancho. La abogada ha reconocido que sí que hablado con el acusado y ha querido puntualizar que ha "leído muchas cosas que se han publicado sobre él que no son ciertas".