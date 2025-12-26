Ahora

Tragedia en Málaga

Un posible fallo eléctrico y la imposibilidad de escapar de la planta alta de la casa: lo que se sabe de la muerte de dos adolescentes en el incendio en Alhaurín el Grande

Los detalles El fallo eléctrico, sumado a la gran cantidad de material inflamable que había en la casa, habría convertido la vivienda en una trampa mortal sin escapatoria.

Un agente de criminalística de la Guardia Civil junto a la vivienda de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, donde ayer dos menores de 15 y 16 años, fallecieros en un incendio que según las primeras hipótesis pudo ser originado por un cortocircuito.
Dos adolescentes de 15 y 16 años perdieron la vida en la mañana de este jueves, día de Navidad, al incendiarse la vivienda en la que se encontraban en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande. La muerte de Rebeca y Juan Antonio, una jovencísima pareja de la localidad, ha conmocionado a los vecinos y ha hecho que muchos se pregunten cómo pudo suceder algo así.

Poco antes de las ocho de la mañana, la vivienda se vio envuelta en llamas. Todo apunta a que el incendio se produjo debido a un cortocircuito. Al menos esa es la hipótesis principal con la que trabaja la Guardia Civil.

Un fallo eléctrico que, sumado a la gran cantidad de material inflamable que había en la casa, habría convertido la vivienda en una trampa mortal sin escapatoria.

"Escuché al niño gritar, el fuego empezó de abajo para arriba", relata un vecino. Un fuego que no habría dejado a Rebeca y Juan Antonio otra opción que subir a la planta superior de la vivienda, de la que no pudieron escapar.

Cuando llegaron los bomberos, que fueron movilizados desde dos parques distintos, poco podían hacer. Las llamas salían por la puerta de la vivienda y acceder al interior era completamente imposible. Cuando lograron sofocar el fuego, lo único que pudieron hacer fue certificar el fallecimiento de los dos jóvenes.

Se trataba de una pareja. Habían estado cenando por Nochebuena con sus familias y a primera hora de la mañana, cuando se produjo el incendio que acabó con sus vidas, estaban solos en casa. Este viernes, se ha guardado un minuto de silencio por ellos y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial.

