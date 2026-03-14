Un paciente de cáncer denuncia retrasos en la revisión de su operación: "Me preocupa que no me lo vean siendo un carcinoma"

¿Por qué es importante? En España son más de 360.000 personas las que están en lista de espera, ya sea para una primera cita o para una revisión después de una operación.

Más de 360.000 españoles están en listas de espera para consultas de Dermatología, enfrentándose a largos retrasos tanto para primeras citas como para revisiones postoperatorias. Sergio es uno de ellos; tras una operación en agosto de 2025, su revisión fue programada inicialmente para septiembre, pero luego retrasada a abril, incumpliendo el plazo de seis meses recomendado por su médica. Su preocupación es que el carcinoma no sea evaluado a tiempo. Luis, otro afectado, descubrió que su cita se había pospuesto hasta 2027, lo que le obligó a presentar una queja para adelantarla a mayo. Ambos insisten en recibir atención a través de la sanidad pública.

Son más de 360.000 los españoles los que están en listas de espera para Dermatología. Que esperan, meses y meses, para la primera consulta. Para, también, pasar revisiones después de una operación. Que ven cómo se les retrasan las citas. Que temen que lo que les llevó al quirófano se les pueda reproducir de nuevo sin que un especialista les haya visto.

Es el caso de Sergio, a quien su médica le dijo que debían hacerle la revisión seis meses después de la operación. "Me salió un grano en la patilla que no tenía buen aspecto. Me lo extirpan el 28 de agosto de 2025... la primera cita me la daban para el 7 de septiembre", cuenta.

"Luego, recibo una carta diciendo que se retrasa para el 14", comparte Sergio, que terminó poniendo una reclamación para que finalmente le diesen la cita para el 28 de abril.

Algo que tampoco cumple con los seis meses que su médica le dijo: "Me preocupa que siendo un carcinoma no vean cómo lo tengo o si se puede reproducir".

En cuanto a Luis, de no reclamar "habría tenido que esperar 19 meses". "Pensaba que ponía octubre de 2026 y era de 2027", ha contado.

El motivo de su dolencia, las costras que tiene en cuerpo y cabeza. "Me peino y me hago sangre", relata. Tras presentar una queja, la cita la tiene en mayo.

En ambos casos han rechazado otras vías que no sean la de acudir a la sanidad pública. "Podría ir a la privada pero no quiero. Quiero que sea por lo público", expone Sergio.

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