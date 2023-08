Podría ser el asesinato machista número 34 en lo que llevamos de año. 34 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023. Hoy, martes 8 de agosto, la Guardia Civil está investigando la muerte de una pareja por arma de fuego en la localidad de Pozoblanco (Córdoba) y valoran si pudiera ser un asesinato machista ya que en el pasado hubo denuncias por maltrato.

No obstante, esas denuncias no estaban activas desde el año 2018, por lo que ahora no constaban medidas de protección ni de alejamiento. De este modo, fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que la mañana de dicho martes 8 de agosto, se recibió el aviso de la muerte de una persona en una vivienda de esa localidad, sin embargo, los agentes se han encontrado los cadáveres de una mujer de 32 años y de un hombre de 39. Ambos había muerto por disparos, probablemente del arma larga que se encontró en la vivienda, aunque este extremo no está aún confirmado.

Tampoco está confirmado si uno de los dos disparó al otro y después se suicidó. Por el momento, los investigadores han constatado que había denuncias previas por violencia machista, pero ya habían cesado -como hemos comentado- en 2018. De confirmarse este caso como un asesinato machista, así como el de ayer en Almería, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, y un total de 1.218 desde 2003, año que comienzan los registros.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.