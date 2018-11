La Policía pide al 'Winnie the Pooh' de la Puerta del Sol que no se disfrace para no ofender a Xi Jinping durante su visita a España

El presidente chino Xi Jinping continúa su visita oficial a España y su comitiva pasará por la Puerta del Sol con motivo de su visita a la Casa de la Villa, donde la alcaldesa Manuela Carmena le entregará las llaves de la ciudad.

Por este motivo, varios agentes acudieron a la céntrica plaza para pedirle al hombre que se suele disfrazar de Winnie the Pooh que no lo hiciera en esta ocasión para no ofender al presidente chino.

En China, el popular oso fue censurado a raíz de los numerosos memes que destacaban el parecido de Xi Jinping con el personaje animado. Por este motivo, sus películas y memes con su imagen fueron prohibidos, puesto que los opositores convirtieron esta imagen en una de las más recurrentes para burlarse del presidente.

Todo comenzó en 2013, cuando el presidente chino realizaba su primera visita a Estados Unidos como jefe de Estado y allí, paseando con Barack Obama, se hizo viral un meme que les comparaba con Winnie the Pooh y su inseparable amigo Tigger.

Memes como este inundaron las redes sociales, y otro ejemplo tuvo lugar en 2015 durante un desfile militar en el que se hizo viral otro en el que aparecía el osito montado en un coche de juguete.

Winnie the Pooh comparado con el presidente de China | Twitter

Los censores chinos alegan que no quieren que este querido personaje infantil se convierta en un eufemismo constante para Xi Jinping.