Suspenden la circulación de trenes de alta velocidad y regionales en Cataluña entre las 9:00 y las 11:00 horas por el temporal

Los detalles La medida se adopta, según explican desde Renfe, para garantizar la seguridad de las personas usuarias ante este episodio meteorológico adverso.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa que la circulación de trenes de alta velocidad y regionales en Cataluña queda suspendida entre las 9:00 y las 11:00 horas de este martes por el temporal de lluvias, quedando afectados los servicios de AVE, Avant, Media Distancia y Euromed.

La medida se adopta para garantizar la seguridad de las personas usuarias ante este episodio meteorológico adverso, según informan desde Renfe, que habla de una decisión "unilateral" que se tomó en la tarde/noche de este lunes como medida por precaución.

Por otra parte, los servicios comerciales que tenían la salida prevista en esta franja horaria previsiblemente circularán a partir de las 11:00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y se pueda garantizar la seguridad de los viajeros.

Además, estos son los trenes que retrasan su salida:

AVE Madrid, 6:57h - Barcelona. (Número de tren 3071)

Alvia con salida de Barcelona a las 8:50h (534)

Avant Figueres-Vilafant, 7:53h - Madrid (10292)

Alvia Barcelona, 9:05h - Vigo-Urzaiz (622)

AVE Madrid 7:57h - Barcelona (3081)

AVE Barcelona, 9:55h - Madrid (3102)

AVE Madrid 7:27h - Figueres-Vilafant (3073)

Euromed Figueres-Vilafant, 9:09h - Alicante (1100)

AVE Madrid, 8:27h - Barcelona (3083)

Renfe activa los cambios y las devoluciones sin coste para todos los viajeros afectados. "Esta medida tiene un impacto directo en la movilidad de la ciudadanía y por ello Renfe agradece la comprensión de los usuarios ante una decisión adoptada exclusivamente por criterios de seguridad", aseguran.

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