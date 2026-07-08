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Caimán de medio metro

La Policía Nacional halla un caimán durante un registro en una vivienda en Sevilla

Los detalles El registro se realizó en un piso de la barriada de Los Pajaritos, donde los agentes encontraron al animal, un ejemplar de caimán de anteojos, originario de América, de medio metro.

La Policía Nacional halla un caimán durante un registro en una vivienda en Sevilla La Policía Nacional halla un caimán durante un registro en una vivienda en SevillaMundo Park
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La Policía Nacional ha hallado un caimán de medio metro durante un registro efectuado en una vivienda de Sevilla.

El registro se realizó en un piso de la barriada de Los Pajaritos, donde los agentes encontraron al animal, un ejemplar de caimán de anteojos, originario de América, de medio metro, sin saber inicialmente qué hacer con él.

Una vez entregado al Servicio de la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se gestionó que se llevase a un centro zoológico y finalmente se eligió Mundo Park, situado en Guillena, cerca de la capital andaluza, a donde fue trasladado.

Desde el centro se ha confirmado que se trata de un caimán de anteojos (Caiman crocodilus), que habita en el sur de México, Centroamérica y el noroeste de América del Sur, de modo que se investiga cómo llegó a una vivienda de Sevilla. El caimán se ha incorporado al reptilario del zoológico "para comenzar una vida mejor", según ha informado Mundo Park en sus redes sociales.

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