Identifican un tratamiento que duplica la supervivencia en cáncer de páncreas avanzado

Los detalles El estudio, que ha sido presentado este domingo en el congreso anual de la American Society of Clinical Oncology de Chicago (EEUU), ha contado con participación del Hospital Clínic de Barcelona.

Un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona revela que el tratamiento con 'daraxonrasib' duplica la supervivencia global en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico (el estadio más avanzado del cáncer de páncreas) que ya habían hecho tratamientos previos.

El estudio, que se ha presentado este domingo en el congreso anual de la American Society of Clinical Oncology de Chicago (Estados Unidos), muestran que los pacientes tratados con el fármaco alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses frente a los 6,7 de quimioterapia convencional.

La jefa del Servicio de Oncología Médica del Clínic, Teresa Macarulla, ha informado a Europa Press, que el tratamiento, a diferencia de los anteriores, actúa directamente sobre las mutaciones del gen KRAS, presente en más del 90% de tumores pancreáticos.

"La mutación KRAS es responsable de que el tumor no responda a la inmunoterapia y de que sea más agresivo. Lo hemos intentado bloquear durante muchos años, y no lo habíamos conseguido porque no lográbamos fijar los fármacos", ha afirmado.

'Daraxonrasib' es un inhibidor oral en forma de pastillas que sí es capaz de bloquear variantes mutadas de la familia RAS, y también de parar las señales que alimentan el crecimiento tumoral.

Según la doctora, este fármaco permitirá "cambiar el escenario terapéutico" del cáncer de páncreas, y que ya se está administrando en Estados Unidos, aunque todavía no en Europa porque los procesos regulatorios son más lentos.

En EEUU, la FDA le otorgó la 'breakthrough designation', de rápida aprobación, que permite un "uso expandido" del fármaco antes de su comercialización. En Europa, mientras tanto, entre la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de las agencias de los estados miembros, "no está claro" lo rápido que pueda llegar. La doctora Macarulla calcula que podría tardar de un año y medio a dos años.

El cáncer de pancreas, en cifras

El cáncer de páncreas no presenta una alta incidencia en la población, pero, por contra, sí presenta una alta mortalidad. Según explica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en Europa se estima que presenta una incidencia de 78.000 casos y en Estados Unidos la incidencia es de 32.000 nuevos casos.

En España, en los últimos años estamos presenciando un aumento de la incidencia de este tumor. Según datos de la SEOM, la incidencia de cáncer de páncreas se incrementa tanto en hombres como en mujeres en España con 10.338 casos nuevos en 2025. Esta cifra supone una incidencia de 19 casos por cada 100.000 personas/año, 16,4 en mujeres y 21,7 en hombres.

REDECAN y SEOM recuerdan que el tabaquismo es el factor de riesgo mejor conocido del cáncer de páncreas, que el riesgo de los fumadores se duplica e incluso triplica y que el abandono del hábito tabáquico provoca una disminución de ese riesgo.

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