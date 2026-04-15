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Hacía escala en Madrid

La Policía encuentra el cadáver de Orlinda un año después de su desaparición: tenía demencia y se despistó al salir de Barajas

El contexto La mujer fue vista por última vez cuando andaba de forma errática por una carretera próxima al aeropuerto de Madrid Barajas. Sus hijos denunciaron que no había recibido un trato adecuado del personal de acompañamiento del aeropuerto.

Orlinda, desaparecida en Barajas el pasado 22 de junio.

Este miércoles y tras casi un año desaparecida, la Policía ha confirmado que tristemente ha encontrado el cadáver de Orlinda, una mujer colombiana de 63 años. Fue vista por última vez caminando desorientada por una carretera próxima al aeropuerto de Madrid Barajas. Ahora sabemos que su cuerpo ha sido hallado sin vida entre unos matorrales cercanos al peaje de la R2.

Todo apunta a que pudo haber muerto por un golpe de calor. Hay que tener en cuenta que Orlinda tenía demencia, por lo que sus hijos denunciaron en su momento que no fue acompañada correctamente por el personal del aeropuerto. Y es que, las cámaras de seguridad captaron a la mujer en una rotonda cercana al aeropuerto mientras intentaba detener un vehículo.

La mujer estaba realizando una escala, tras partir desde Ibiza con destino a su país de origen, a Colombia.

Las últimas imágenes de Orlinda, desaparecida en Barajas hace 18 días.Las últimas imágenes de Orlinda, desaparecida en Barajas hace 18 días.laSexta

Realmente, la Policía Nacional localizó a finales de marzo un cadáver en las inmediaciones de la autopista R-2 de Madrid. Ya entonces se empezó a trabajar con la hipótesis de que podría ser el de Orlinda. A falta de los resultados definitivos de las pruebas de ADN, las fuentes policiales confirman que todo apunta a que se trata de la mujer desaparecida, extremo que ya ha sido comunicado a sus familiares.

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