La Policía detiene a diez personas vinculadas a Blocus: la operación contrarreloj para frenar las convocatorias de disturbios

Los detalles Tres de los arrestados se proclamaban como "cabecillas" del movimiento y cuatro son menores.

Diez personas han sido detenidas por promover el movimiento Blocus en redes sociales, acusadas de incitar a saqueos, disturbios y violencia. Entre los arrestados hay tres autoproclamados cabecillas y cuatro menores. El último detenido, de 20 años, fue capturado en Málaga por presuntamente organizar disturbios en Halloween. En Valencia, la Guardia Civil arrestó al presunto fundador del movimiento en España, quien dirigía grupos de Telegram. Las detenciones incluyen a varios menores en distintas ciudades. La Policía busca frenar la propagación de odio y bulos en redes, que alimentan la violencia y el caos. Un menor en Lleida está en libertad vigilada.

Ya son diez los detenidos por promover el movimiento Blocus a través de las redes sociales. Entre ellos, tres que se proclamaban como ''cabecillas'' y cuatro menores de edad. Están acusados de incitar a cometer saqueos, provocar disturbios y fomentar la violencia en las calles.

El último arresto se ha producido este viernes en Málaga. El detenido tiene solo 20 años, pero, según los agentes, estaba dando instrucciones para realizar saqueos y disturbios en algunas de las principales ciudades malagueñas en la noche de Halloween al estilo de los vividos en Barcelona el pasado fin de semana.

Poco antes, este mediodía, la Guardia Civil detuvo en Picanya (Valencia) al presunto fundador del fenómeno Blocus en España. Su captura es uno de los grandes éxitos de esta redada contrarreloj, ya que, presuntamente, impulsaba grupos de Telegram dirigidos a organizar y alimentar otros grupúsculos.

Según el detenido, estos grupos no tenían ideología, aunque sí la pretensión de superar, incluso, la violencia en las calles de Francia. Las propias convocatorias así lo reconocen.

Junto a estos arrestos se unen otros dos en la provincia de Valencia (uno de ellos, de 17 años); dos en Barcelona (entre los que hay un menor); uno en Lleida (de 16 años); dos en Tenerife (de los que uno es menor); y otro de 20 años en Bilbao.

Redes sociales y bulos

Presuntamente, todos ellos participaban de alguna manera en la red de Blocus, ya fuese administrando grupos, instigando a los desórdenes y el uso de cócteles molotov, organizando convocatorias o administrando sus redes sociales y canales de comunicación.

La Policía pretende frenar la cadena de odio que lleva campando desde hace semanas en redes y cuyos mensajes se mezclan con bulos. Por ejemplo, en uno de ellos afirman que van a venir "un montón de moros (...) a destrozar todo lo que puedan".

"Van a venir un montón de moros de Barcelona, e incluso de Francia, y el plan es quemar bocas de metro, monumentos, tiendas, destrozar todo lo que puedan, agredir a gente, etc.", reza la publicación, que además de ser mentira enrarece aún más el ambiente.

En Lleida, el menor detenido ya está en libertad vigilada con la prohibición de acercarse a la ciudad. La pregunta ahora es en cuántos exaltados ha cundido ya esta cita con el destrozo gratuito.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido