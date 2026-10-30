La indignación de los familiares de los desaparecidos en el accidente de tren: "Es una vergüenza que haya 40 familias esperando una noticia"

Los detalles Ricardo no sabe nada del paradero de su hermano, del que no tiene noticias desde el accidente. Afirma que las autoridades les han trasladado que "están en trámites y quieren ser muy rigurosos y tener una certeza del 100% de todo".

El accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha dejado al menos 69 muertos, aunque solo se han identificado 12 tras realizar 65 autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo. Más de 60 profesionales trabajan para agilizar el proceso, generando incertidumbre en decenas de familias que desconocen si sus seres queridos están entre las víctimas. Ricardo, uno de los afectados, critica la lentitud del proceso. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no descarta más fallecidos. Renfe e Iryo han habilitado teléfonos de atención para los afectados, ofreciendo asistencia e información sobre el accidente.

El accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) ya ha dejado al menos 69 muertos. Sin embargo, hasta el momento solo se ha podido confirmar la identidad de 12 de ellos tras realizarse 65 autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, en el que más de 60 profesionales trabajan para intentar agilizar las identificaciones.

Esta situación está generando una enorme incertidumbre a decenas de familias que, transcurridas más de 48 horas del accidente, aún no saben si sus seres queridos están o no entre las víctimas mortales del choque entre el AVE y el Iryo.

Ricardo es una de esas decenas de personas que están viviendo con una brutal angustia el paso de las horas, en su caso, por su hermano, del que no tiene noticias desde el accidente. "Me parece una vergüenza muy gorda que tengamos a 40 familias esperando una noticia", asegura a las puertas del Instituto de Medicina Legal de Toledo.

"En seis horas han llamado a dos familias, haced un cálculo", lamenta. Además, afirma que las autoridades les han trasladado que "están en trámites y quieren ser muy rigurosos y tener una certeza del 100% de todo, y nos piden que esperemos".

"No sé, poneos en nuestro lugar", reclama Ricardo, que pide a los responsables de la identificación de las víctimas que traten de agilizar el procedimiento para acortar lo máximo posible la angustia de las decenas de familias que, tras dos días y medio, siguen sin saber nada del paradero de sus seres queridos.

Page no descarta más fallecidos

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha hablado ante los medios por el accidente ferroviario de Urda. En sus palabras, ha mantenido en 69 el número de fallecidos pero no descarta que pueda haber más muertos conforme pasen las horas.

"Hay 69 fallecidos. La notificación de los muertos se hace en consideración a datos verificados por la autoridad judicial y la Guardia Civil", ha explicado.

Además, ha confirmado "70 denuncias de desaparición" y no descarta que pueda haber "más fallecidos": "No sé si hay forma delicada de plantearlo, pero cuando hablamos de fallecidos lo hacemos de cuerpos completos. En las extracciones de ayer y de antes de ayer además de cuerpos completos aparecieron hasta 31 bolsas con restos parciales. Eso es de una enorme complejidad para la identificación".

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.