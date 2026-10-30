Así se investiga el accidente ferroviario de Urda: de las cajas negras a las maletas y los asientos de los trenes

Los detalles No todas las víctimas de un accidente de tren mueren o acaban heridos por el choque en sí. Una de las cuestiones que se pretende esclarecer es si las lesiones y los fallecimientos se produjeron por el impacto exterior de los trenes o por los golpes provocados por elemntos del interior de los vagones.

La investigación del accidente ferroviario en Urda, Toledo, donde un tren AVE chocó con otro de Iryo, causando decenas de muertos y heridos, busca entender no solo la causa del choque, sino también por qué el impacto afectó tanto a los pasajeros. Además de examinar vías y señales, los investigadores analizan elementos internos como maletas y asientos que, al desplazarse durante la colisión, pueden haber contribuido a las lesiones. Desde el inicio, equipos han inspeccionado el lugar del accidente y revisado grabaciones y registros en el centro de control. Se estudian tanto factores técnicos como humanos, incluyendo la formación y condiciones laborales del personal involucrado.

La investigación del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, en el que colisionaron un tren AVE y otro de Iryo y que ha dejado decenas de fallecidos y numerosos heridos, busca responder a una pregunta que va más allá de conocer qué provocó el choque: ¿qué ocurrió dentro de los vagones y por qué el impacto tuvo consecuencias tan graves para los pasajeros?

Los investigadores no solo examinan las vías, las señales o el estado de los convoyes. También analizan elementos que, a primera vista, podrían parecer secundarios, pero que pueden resultar determinantes en un siniestro de estas características: maletas, asientos o mesas plegables. Durante una colisión, estos objetos pueden desplazarse, salir despedidos y golpear a los viajeros, convirtiéndose en un factor más a la hora de explicar las consecuencias del accidente.

Y es que no todas las víctimas de un accidente de tren fallecen o acaban heridos por el choque en sí. Sino que entran en escenas muchos elementos, por lo que una de las cuestiones que se pretende esclarecer es si las lesiones y los fallecimientos se produjeron por el impacto exterior de los trenes o por los golpes provocados por elemntos del interior de los vagones.

El trabajo de investigación comenzó prácticamente desde el primer momento, cuando un equipo se desplazó hasta la zona del accidente apenas tres horas después de la colisión. Allí inspeccionó las vías, las señales y los vagones, tomó fotografías y recopiló testimonios. Al mismo tiempo, otro grupo de investigadores se trasladó al centro de control ferroviario, cuyo objetivo era revisar las grabaciones, examinar los registros y obtener copias de toda la documentación disponible, además de declaraciones del personal.

Entre las personas a las que todavía está pendiente entrevistar se encuentran los trabajadores que pudieron intervenir en las comunicaciones y en las decisiones relacionadas con la circulación de los trenes. Cuando llegaron los investigadores, estos profesionales estaban siendo atendidos por psicólogos y no se encontraban en condiciones de prestar declaración.

El factor técnico y el humano, bajo la lupa

La investigación pretende reconstruir el accidente desde todos los ángulos. Para ello, los expertos analizarán tanto el material recopilado sobre el terreno como las entrevistas, comunicaciones y grabaciones de las cajas negras de los trenes. Uno de los grandes bloques será el factor técnico: el estado de las vías y convoyes, las señalizaciones, inspecciones realizadas, labores de mantenimientos y cualquier posible incidencia que pueda ayudar a explicar cómo se produjo la colisión.

Pero también se estudiará el factor humano. Los investigadores quieren conocer, entre otras cuestiones, cuál era la formación de los maquinistas y los controladoees, qué jornadas laborales tenían, cuál era su cara de trabajo o cómo se transmitieron las órdenes. También se revisará si se aplicaron correctamente los protocolos establecidos y si los procedimientos de actuación fueron los adecuados en cada momento.

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