Buscan al sicario que asesinó a tiros al supuesto líder de una mafia turca en un hospital tarragonés

Los detalles Todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas, ya que la víctima habría matado al líder de otra banda en 2022.

Un sicario asesinó a tiros a Mekin Büyükdenis, un paciente turco de 35 años, en el hospital Joan XXIII de Tarragona, donde se recuperaba de un intento previo de homicidio. La principal hipótesis es un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado turco. Büyükdenis había sido atacado días antes desde un coche en marcha, lo que lo llevó a ingresar en la UCI con vigilancia policial. Las cámaras del hospital captaron al presunto asesino, quien vestía ropa oscura y casco, y escapó en un patinete. Büyükdenis, líder del grupo criminal 'Los 10 hermanos', temía un nuevo ataque.

Un sicario entró en el hospital Joan XXIII de Tarragona y asesinó a tiros este jueves a un paciente que se recuperaba de un primer intento de homicidio. La víctima, Mekin Büyükdenis, de 35 años y de nacionalidad turca, recibió varios disparos en la habitación en la que se encontraba acompañado por su mujer. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado turco.

Büyükdenis se encontraba en el hospital por haber recibido días antes varios disparos desde un coche en marcha. La agresión hizo que tuviera que ingresar en la UCI, donde contó con vigilancia policial hasta que fue trasladado a planta.

Las cámaras de seguridad del centro hospitalario captaron al presunto autor del crimen, que ha quedado inmortalizado en unas imágenes difundidas por OKDIARIO. En ellas se observa a un hombre vestido con ropa oscura y un casco que le cubre el rostro.

El individuo habría recorrido tranquilamente las instalaciones hasta llegar a la habitación de la víctima, donde supuestamente le dispara a bocajarro. Después, abandona el hospital en un patinete. Según las informaciones difundidas sobre el caso, el propio Büyükdenis había trasladado a los Mossos d'Esquadra su temor a sufrir un nuevo ataque.

¿Un ajuste de cuentas entre mafias?

La investigación apunta a que el asesinato podría estar relacionado con un enfrentamiento entre organizaciones criminales turcas. Büyükdenis estaría vinculado al grupo conocido como 'Los 10 hermanos', del que sería su supuesto líder. Esta organización habría participado en el asesinato de un dirigente de una banda rival en Turquía en 2022.

Además, el hombre estaba en busca y captura por las autoridades turcas. En febrero de 2026 habría conseguido escapar de una macrooperación policial contra su organización, en la que fueron detenidas 43 personas. Tras huir de Turquía, se habría refugiado en Cataluña.

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