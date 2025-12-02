La Policía analiza el ordenador de una de las menores halladas muertas en Jaén: sus padres insisten en que no se suicidó

Vista del Parque de la Concordia, situado en pleno centro de Jaén, donde esta madrugada han aparecido los cuerpos sin vida de dos chicas adolescentes, de 15 y 16 años.

La investigación sobre la muerte de dos adolescentes en Jaén sigue en curso. La Policía ha ido a la casa de una de las menores, de donde se ha llevado su ordenador. Los padres, que no creen en la hipótesis de suicidio consensuado que maneja en principio la Policía, prestarán declaración y presentarán una denuncia. La familia de una de las menores, Sharit, niega que sufriera bullying, aunque la otra, Roshmed, había dejado el instituto y su centro anterior había activado un protocolo de autolesiones. Los cuerpos fueron hallados en el Parque de la Concordia.

La investigación policial sigue su curso para tratar de esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años halladas sin vida el pasado fin de semana en un parque del centro de Jaén. Este lunes, la Policía se ha desplazado hasta la vivienda de una de las menores, según ha podido saber laSexta. De allí, los agentes se han llevado el ordenador de la niña.

Además, está previsto que los padres acudan a comisaría este mismo martes a prestar declaración e interponer una denuncia porque siguen firmemente convencidos de que la muerte de su hija no ha sido un suicidio. Esa, sin embargo, es la principal hipótesis que baraja la Policía: un suicidio consensuado. En principio, los investigadores descartan la implicación de terceras personas.

La familia de una de las menores, sin embargo, habla incluso de "homicidio disfrazado". El padre de Sharit, de 16 años, además ha negado en los últimos días que la joven sufriera bullying, si bien la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado que la otra menor, Roshmed, de 15 años, causó baja en septiembre en el instituto y que el centro donde había estudiado el curso anterior "mantuvo abierto un protocolo de autolesiones".

Los cadáveres de las dos adolescentes aparecieron en el Parque de la Concordia de Jaén en la madrugada del sábado. Allí las encontraron los padres de una de las adolescentes, que habían sido compañeras de instituto y eran amigas del barrio. Precisamente, este lunes se ha celebrado un minuto de silencio en el instituto al que acudían las dos menores fallecidas, el IES San Juan Bosco.

Según los padres de las jóvenes, ambas les mandaron varios mensajes de WhatsApp la misma noche en que fueron encontradas sin vida: Roshmed habría mandado un mensaje de despedida a Sharit, algo que los padres no entienden. Esta, a su vez, envió otro mensaje a su novio rompiendo su relación. Su padre duda hasta de quién redactó realmente ese WhastApp, ya que, según dice, "es un mensaje muy redactado, cada palabras con tildes y comas".

