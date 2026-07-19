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Buscan a un hombre por intentar quemar la vivienda de su expareja y su hijo en Tossa de Mar

Los detallesEl hombre, que tenía vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer, se habría presentado en la vivienda la tarde de este sábado.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.Euorpa Press
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Los Mossos d'Esquadra mantienen la búsqueda de un hombre sospechoso de provocar un incendio este sábado en la casa donde viven su expareja y su hijo menor de edad, ubicada en la urbanización Sant Grau de Tossa, en Tossa de Mar (Girona). El hombre había sido detenido días antes por la Policía catalana por un caso de violencia machista.

Según la investigación, tras prender fuego a la casa, cuya planta baja funciona como alojamiento turístico, huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad. Como consecuencia del humo, un matrimonio que se alojaba allí tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.

La mujer y su hijo vieron al sospechoso acercarse a la vivienda, por lo que se refugiaron en la casa de un vecino, donde el supuesto agresor también intentó acceder.

El presunto autor se habría presentado en el domicilio durante la tarde del sábado, pese a que tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

La investigación sigue abierta y los Mossos continúan este domingo con las labores para localizar al sospechoso.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

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