Un conductor mata a un turista tras atropellarlo en Capdepera, Mallorca: ha dado positivo en el control de alcoholemia

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles Los hechos habrían sucedido sobre las 07:00 horas de este domingo a 200 metros de Cala Mesquida, cuando ha tenido lugar el accidente de tráfico en el que ha fallecido un hombre que se hospedaba en un hotel de la zona.

Un conductor ha sido arrestado por la Guardia Civil tras presuntamente haber atropellado y matado a un hombre en la carretera de Cala Mesquida, Capdepera, en Mallorca. El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas del domingo, a 200 metros de la cala, y la víctima era un turista alojado en un hotel cercano. El conductor, que dio positivo en el control de alcoholemia, se dio a la fuga dejando el cuerpo en la carretera. Más tarde, la Guardia Civil localizó su vehículo con daños y arrestó al sospechoso, haciéndose cargo de la investigación.

Un conductor arrestado por la Guardia Civil por, presuntamente, haber matado a otro hombre al atropellarle con su vehículo en la carretera que Cala Mesquida, Capdepera (Mallorca), ha dado positivo en el control de alcoholemia.

Los hechos habrían sucedido alrededor de las 07.00 horas de este domingo a 200 metros de la cala, cuando ha tenido lugar el accidente de tráfico en el que ha fallecido un turista que se hospedaba en un hotel de la zona, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado de la Policía Local de Capdepera.

Tras el incidente, el conductor se ha dado a fuga abandonando el cadáver que había desplazado unos metros por el impacto pero en la misma carretera se ha localizado su vehículo con diferentes daños.

Horas más tarde, los agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación, han localizado y arrestado al supuesto autor de los hechos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido