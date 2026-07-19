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En Cala Mesquida

Un conductor mata a un turista tras atropellarlo en Capdepera, Mallorca: ha dado positivo en el control de alcoholemia

Los detalles Los hechos habrían sucedido sobre las 07:00 horas de este domingo a 200 metros de Cala Mesquida, cuando ha tenido lugar el accidente de tráfico en el que ha fallecido un hombre que se hospedaba en un hotel de la zona.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Agencia EFE
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Un conductor arrestado por la Guardia Civil por, presuntamente, haber matado a otro hombre al atropellarle con su vehículo en la carretera que Cala Mesquida, Capdepera (Mallorca), ha dado positivo en el control de alcoholemia.

Los hechos habrían sucedido alrededor de las 07.00 horas de este domingo a 200 metros de la cala, cuando ha tenido lugar el accidente de tráfico en el que ha fallecido un turista que se hospedaba en un hotel de la zona, según han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado de la Policía Local de Capdepera.

Tras el incidente, el conductor se ha dado a fuga abandonando el cadáver que había desplazado unos metros por el impacto pero en la misma carretera se ha localizado su vehículo con diferentes daños.

Horas más tarde, los agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación, han localizado y arrestado al supuesto autor de los hechos.

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